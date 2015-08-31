Ruhsatsız kömür ocağında gaz kaçağı: 2 ölü

Zonguldak'ta kaçak kömür ocağında çalışan işçiler 37 yaşındaki Erol Gün ve 34 yaşındaki Ahmet Şen, karbondioksit gazından zehirlenerek öldü. Kaçak kömür ocağındaki fiziki şartların zorluğu sebebiyle, işçilerin cesetleri 9.5 saat sonra ocaktan çıkarıldı.

DHA'nın haberine göre, maden işçileri Erol Gün, Ahmet Şen ve Ferdi Abacı, sabah 09.00 sıralarında Kırat Mahallesi Hacı Usman Sokak'taki kaçak kömür ocağına girdi. İşçilerden Ferdi Abacı, içerideki gazı fark ederek ocaktan çıkmayı başardı ancak Gün ve Şen çıkamadı.

Ferdi Abacı'nın haber vermesiyle gelen TTK tahliye ekibi, ocakta ölçüm ve inceleme yaptı. Ölçümlerin ardından vantüp aracılığıyla ocağa temiz hava verildi. Yoğun çabanın ardından ocaktaki kirli hava temizlendi. Daha sonra giriş yüksekliği 2 metre, genişliği 1.5 metre olan ocakta 80 ve 20 metrelik dik ve dar iki desandreyi (yeraltında başaşağı sürülen eğimli yol) aşan ekipler, Gün ve Şen'in cesetleri ile karşılaştı.

Ekipler, kömür ocağının fiziki şartlarının zorluğu nedeniyle cesetleri çıkarmakta güçlük çekti. Cesetler, kömür taşımada kullanılan vagonun altındaki kriko sistemi ile ocaktan çıkarıldı. Krikonun üzerine vagon yerine sedye bağlayan ekipler, cesetleri buraya koyup halatla çekerek yukarıya çıkardılar. Ocak ağzına kadar getirilen cesetler, buradan yakınları ve arkadaşları tarafından çıkarıldı. İki madencinin cesedi ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan iki arkadaşı ile üretim yaparken gazı fark edip güçlükle ocaktan çıkmayı başaran Ferdi Abacı, polis ve diğer ekiplere arkadaşlarının bulunduğu yer hakkında bilgi verdi. İş cinayetiyle ilgili soruşturma başlatıldı.