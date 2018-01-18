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Kaçak kazı yaparken yakalanınca, jandarmaya rüşvet teklif ettiler

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da kaçık kazı yaparken suçüstü yakalanan, kendilerini bırakmaları için jandarmaya rüşvet teklif ettiği ileri sürülen 6 kişi gözaltına alındı

18 Ocak 2018 22:23

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da kaçık kazı yaparken suçüstü yakalanan, kendilerini bırakmaları için jandarmaya rüşvet teklif ettiği ileri sürülen 6 kişi gözaltına alındı. 
Jandarma ekipleri, merkez Salkaya köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, biri köy muhtarı, 6 kişi, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandığı Yaklaşık 21 metrelik çukur açan şüphelilerin kazıda kullandığı hilti, murç, kask, jenaratör, priz, kova, 15 metre elektrik kablosu ve led lambaya el konuldu. Şüphelilerden 3\'ünün kendilerini yakalayan jandarma ekiplerine rüşvet teklif ettiği belirtildi. 
3 şüpheli jandramadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, jandarmaya rüşvet teklif ettiği iddia edilen köy muhtarı Mehmet Y.\'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi, izinsiz kazı ve rüşvet teklif etme suçlarından adliyeye sevk edildi.

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