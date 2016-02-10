Kaçak kazı yapan define avcıları polise yakalanınca gömdüğümüz patatesleri topluyoruz dedi

Konya'da kendilerine ait olmayan bir apartmanın bahçesinde 2.5 metre derinliğinde ve 3 metre uzunluğunda kazı yapıp define arayan 3 kişi polislerce suçüstü yakalandı.

Radikal'de yer alan habere göre, dün saat 23.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Muradiye Mahallesi Emir Sadrettin Sokak’ta bulunan bir apartmanın arka bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre apartman sakinleri bahçede tanımadıkları kişilerin kazı yaptıklarını görünce durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, Abdullah Mucuk (51), Vedat Bütün (37) ve Muhammet Halilkaraman’ı (32) define aramak için kazdıkları tünelde suçüstü yakaladı.

”Gömdüğümüz patatesleri çıkarıyorduk"

Şüphelilerin polisi karşılarında görünce, ”Gömdüğümüz patatesleri çıkartıyorduk” diye suçlarını gizlemeye çalıştıklarını ama sonradan ”Şeytana uyduk, define arıyorduk” dedikleri öğrenildi.

5 aydır kazı yapıyorlamış

Kaporta ustası Abdullah Mucuk ve Vedat Bütün ile fırıncı Muhammet Halil Karaman’ın, kendilerine ait olmayan bir apartmanın bahçesinde 5 aydır define aradıkları ve bugüne kadar 2.5 metre derinliğinde 3 metre uzunluğunda tünel kazdıkları tünelin sağ ve sollarında yaklaşık 2’şer metre genişliğinde de yine kazı yapıp define aradıkları saptandı. Yapılan incelemede 3 kişinin bugüne kadar yaptığı kazı çalışmasında ise altın ve tarihi eser bulamadıkları belirlendi.

Mum ışığında kazı yapmışlar

Şüphelilerin tünelin ağzını tahta parçalarıyla kapatıp buradan girip çıktıkları ve kazı çalışmalarını da mum ışığı altında yaptıkları ileri sürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilere ait dedektör, kazma, kürek gibi malzemeler buldu.

Daha önce herhangi bir suç kaydı bulunmayan 3 kişi, sorgulanmak için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.