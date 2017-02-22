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Kaçak katın yıkımını durdurmak için 'Evet' pankartı astı

Pankartta "Allah yolunda zafere doğru güçlü bir Türkiye için 'Evet'" yazıyor

22 Şubat 2017 18:51

Urfa'nın tarihi Haşimiye Meydanı'nda bulunan ve kafe olarak işletmeye verilen işyeri, tarihi yapının üzerine çıktığı inşaatın yıkılması doğrultusunda Tarihi ve Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü'nün verdiği kararı aşmak için, kaçak yapıya boydan boya referandumda 'Evet' pankartı ile sardı.

'Evet' ile yıkımı engellemek istiyor

DİHABER'in haberine göre; "Allah yolunda zafere doğru güçlü bir Türkiye için 'Evet'" yazılı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın fotoğraflarının baskılı olduğu pankartı, kaçak yapıya boydan boya asan işyerinin yıkım kararını kamufle etmeye çalıştığı belirtildi. AKP’li Büyükşehir Belediyesi’nin kaçak yapı hakkında alınan yıkım kararı uygulayıp uygulamayacağı ise merak konusu oldu.

Belediye sessiz

İşyerine alınan karar doğrultusunda yıkım için 17 Ocak'ta giden ekipler, yıkımı başaramamıştı. İşyerinin sahibinin "İntihar girişimi" ile direndiği yıkım kararı 15 gün süreyle uzatılmıştı. Ancak yıkımı gerçekleştirmesi gereken büyükşehir belediyesi 35 gündür yıkım kararının gereğini yerine getirmiyor.

Konuya ilişkin aranan Büyükşehir Belediyesinde, sorulara cevap verecek muhatap bulunamadı.

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