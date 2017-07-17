Kaçak kat inşaatı yıkılan şahıs, pankart asıp belediyeyi "FETÖ'cülükle" suçladı

Şanlıurfa kent merkezindeki Haşimiye Meydanı'nda bulunan 4 katlı konukevi işleten Berces Kaya, tarihi binanın terasına izin almadan cam ve ahşap olarak yeni bir kat yaptı. Büyükşehir Belediyesi de Tarihi ve Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü'nün yıkımı yönündeki görüşü üzerine, ruhsatsız ve kaçak olarak inşa edilen teras katın yıkımına karar verdi.

Geçen ocak ayında tebligat yapılmasına rağmen boşaltılmayan binaya giden ekipler, işyeri sahibi Berces Kaya'nın intihar girişimi üzerine yıkımı gerçekleştiremedi. Geçen mayıs ayında Berces Kaya, işyerine giden polisler tarafından görülen bir davada ‘adam yaralama’ suçundan arandığı için gözaltına alındı. Kaya, emniyete götürüldükten sonra ruhsatsız işyerinin bulunduğu yere gelen ekipler, teras katın yıkımını gerçekleştirdi.

Serbest kalan Berces Kaya, bu kez yıkılan terasına 15 Temmuz’da yaşamını yitiren astsubay Ömer Halisdemir’in fotoğrafının bulunduğu bir pankarta; "Bu binanın yıkımı bu hale gelmesi FETÖ'cü belediye yöneticilerinin eseridir. Bu şehrin yönetimini ne zaman FETÖ'cülerden kurtaracaksınız? Baskılara, işkencelere, sömürülere halkın tahammülü kalmadı. Sayın cumhurbaşkanımız şehitlerimizin kemikleri sızlıyor" yazarak astı. Pankart, asılmasının ardından şikayet üzerine polis ve zabıta tarafından bulunduğu yerden söküldü.