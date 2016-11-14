Kaçak inşaatı durduran Kadıköy Belediyesi'ne ceza kesildi; AKP'li üyeler de davaya müdahil olacak

Kadıköy Belediyesi'nin, Taşyapı İnşaat tarafından Meteoroloji Müdürlüğü arsasına inşa edilen dört gökdeleni 'hukuka aykırı ve keyfi eylemlerle' durdurarak zarara uğrattığı gerekçesiyle 101 milyon lira tazminat ödemesi yönündeki mahkeme kararı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi gündemine taşındı.

DHA'da yer alan habere göre, AKP’li Meclis üyeleri, CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin itirazıyla bir üst mahkemeye taşınacak davaya müdahil olacaklarını açıkladı.

"Kaçak yapıyı engellemek ne zamandan beri suç oluyor"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde(İBB) Kadıköy Belediyesi'nin, Taşyapı İnşaat'a ödemesine hükmedilen tazminat kararı konuşuldu. Soru önergesi ile konuyu meclise taşıyan CHP'nin İBB ve Kadıköy Meclis üyesi Mesut Kösedağı, "Kadıköy Belediyesi olarak görevimizi yaptığımız ve kaçak yapı yaptırmadığımız için 101 milyon lira tazminata mahkûm olduk. Sorunun bir üst mahkemede muhakkak çözülmesini umuyoruz. Vicdanımız da bu yönde. Kaçak yapıyı engellemek ne zamandan beri suç oluyor" diye sordu. Kösedağı, Meclis Başkanlığı'na sunduğu önergesinde, ilçe sınırları dâhilinde neden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından böyle bir projenin onaylandığı ve projenin İmar Hükümleri doğrultusunda hazırlanıp hazırlanmadığı sorularını yöneltti.

"İnşallah bu rakamı ödemekten kurtulursunuz"

Oturumda söz alan AKP'nin İBB ve Kadıköy Belediye Meclis üyesi olan Ömer Şahan, konuya müdahil olacaklarını söyledi. Şahan "Belediyemiz bu mahkeme kararını üst mahkemeye götürecek, biz de Ak partili meclis üyeleri olarak üst mahkemede olaya müdahil olacağız" diye konuştu. Oturumu yöneten İBB Başkan Vekili Ahmet Selamet de "İnşallah üst mahkeme itirazlarınızı kabul eder, siz de Kadıköy Belediyesi olarak bu rakamı ödemekten kurtulursunuz" şeklinde yorum yaptı.

Kadıköy Belediyesi'ne 101 milyon lira tazminat ödemesine karar verilmişti

Taşyapı İnşaat, Kadıköy belediyesine 'inşaatı hukuka aykırı ve keyfi eylemlerle' durdurarak şirketi zarara uğrattığı gerekçesiyle 5 milyon lira maddi, 1 milyon lira manevi tazminat davası açmış, Kadıköy Belediyesi'nin 101 milyon lira tazminat ödemesine hükmedilmişti. Bilirkişi raporuna göre 2007 ve 2010 yılları arasında 30 aylık süre içinde inşaatın tamamlanamamasından Kadıköy Belediye Başkanlığı sorumlu tutulmuş, Taşyapı'nın basında çıkan olumsuz yazılar nedeniyle satış yapamadığı ifade edilmişti.

Taşyapı’nın imara aykırı plan değişikliklerini onaylamayan ve kamu adına dava açan Kadıköy belediyesinin yaptırımları bilirkişi tarafından ‘zarara uğratmak’ olarak belirtilirken aynı raporda Taşyapı’nın ‘basında çıkan olumsuz yazılar nedeniyle satış yapamadığı’ belirtildi.

Kadıköy belediyesinin bilirkişi raporuna itirazı ve yeni bir heyetten yeni bir rapor ya da ek rapor alınması yönündeki talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Bunun üzerine Taşyapı’nın imara aykırı bir şekilde kaçak bina yaptığını belirten Kadıköy belediyesi avukatları, karşı itirazların değerlendirilip ek rapor alınmadığını da hatırlatarak, açılan davanın görev ve esas yönünden reddini talep etti.

Avukatların itirazlarını reddeden İstanbul Anadolu 6’ncı Asliye Hukuk Mahkemesi, Kadıköy belediyesinin 101 milyon 859 bin lira maddi tazminat ödemesine karar verdi.

Kadıköy belediyesinin 2017 tahmini bütçesi 526 milyon. Yani, Taşyapı’ya ödenmesi istenen tazminat Kadıköy belediyesi 2017 bütçesinin beşte birini oluşturuyor.