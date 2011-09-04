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Ekonomi

Kaçak içkiye 17 ilde operasyon ANKARA (A.A)

04 Eylül 2011 13:50

-Kaçak içkiye 17 ilde operasyon ANKARA (A.A) - 04.09.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla harekete geçen Maliye ekipleri, kaçak içkiyle mücadele kapsamında 17 ilde 150 içki firmasıyla bağlantılı 249 noktada eş zamanlı operasyon düzenledi. Gelir İdaresi Başkanlığından alınan bilgiye göre, vergi müfettişleri ile birlikte yürütülen kaçak içki operasyonundan önce ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile bir dizi toplantı gerçekleştirildi. Kaçak içki satışlarında önemli bir artış yaşandığının ortaya çıkması üzerine ilgili kurumların denetimlerini sıklaştırma kararı alındı. Toplantıların ardından Gelir İdaresi Başkanlığınca alkollü içki ithalatçılarına yönelik eş zamanlı fiili envanter çalışması ve bandrol denetimi yapılmasına karar verildi.  Bakan Şimşek'in talimatıyla 17 ilde başlatılan kaçak içki operasyonuna, 168 vergi müfettişi ve 340 Gelir İdaresi personeli katılırken, Emniyet güçleri de operasyona destek verdi. Ekipler, 17 ilde 150 içki firması ile bağlantılı 249 noktada, vergi müfettişleri koordinatörlüğünde, alkollü ürün ithalatçısı firmaların şube ve depolarında fiili envanter ve denetim çalışmaları başlattı.  Operasyonlarda, kaçak içkilerin, ithal menşeli ürünlerde yoğunlaştığı, fiili ithalat verileri ile verilen bandroller arasında da uyumsuzluklar olduğu tespit edildi.  Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri, fiili sayım çalışması sırasında, ayrıca bandrol denetimi yapıldığını belirterek, şu bilgileri verdiler: ''Fiili sayım çalışmasının yapıldığı adresler gezilerek mobil denetim cihazlarıyla ürünlerin üzerinde bandrol olup olmadığı, bandrolün gerçek veya sahte olup olmadığı ile bandrolün üzerinde veya içerisinde yer alan ürün bilgilerinin, üzerine yapıştırıldığı ürün bilgisiyle aynı olup olmadığına yönelik denetimler yapıldı. Uygunsuz ürünlere kolluk kuvvetlerince el konuldu. Yapılan envanter çalışması sonucunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan fiili ithalat verileri, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen bandrol sayıları ve envanter çalışması sonuçları karşılaştırılmak suretiyle gerekli görülen firmalar vergi incelemesine sevk edilecektir.''

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