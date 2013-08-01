Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. Teknede bulunan biri çocuk, dördü kadın 29 kaçak, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde uluslararası sularda devriye görevini yürüten Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı botu, denizde yardım isteyen bir grup ile karşılaştı.

Sahil Güvenlik ekipleri, sudaki kaçakları bota alarak kurtardı. Daha sonra karaya getirilen Afganistan ve Burma uyruklu kaçaklar Ayvalık İlçe Jandarma ekiplerine teslim edildi.

Kaçak göçmenler, Ayvalık Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinden sonra sınır dışı edilmek üzere Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait kaçak konukevine götürüldü.