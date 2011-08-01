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Dünya

KAÇAK GÖÇMEN TEKNESİNDE 25 CESET BULUNDU  ROMA (A.A)

01 Ağustos 2011 14:21

-KAÇAK GÖÇMEN TEKNESİNDE 25 CESET BULUNDU  ROMA (A.A) - 01.08.2011 - İtalya'nın Lampedusa adasına bu sabah saatlerinde varan bir kaçak göçmen teknesinde 25 kişinin cesedi bulundu. Teknenin adaya varmasından sonra liman komutanlığının yaptığı aramada, makine dairesinde 25 cesete ulaşılması şaşkınlık yarattı. Cesetlerin hepsinin erkek ve genç olduğu belirtildi. ''Rai News'' kanalına bağlanan Lampedusa Liman Komutanı Cosimo Nicastro, 15 metre uzunluğundaki tekneden alarm alınması üzerine hemen iki Sahil Güvenlik botunu adaya yönlendirdiklerini söyledi. Teknenin adaya 1 mil kala arıza yaptığı ve göçmenlerin sahil güvenlik botlarıyla adaya ulaştırıldığını kaydeden Nicastro, teknede 271 kişinin bulunduğunu, bunlardan 36'sının kadın, 21'inin de çocuk olduğunu ifade etti. Sicilya adasının Agrigento Cumhuriyet Savcılığı da konuyla ilgili soruşturma açılacağını, cesetler üzerinde otopsi yapılacağını ve teknede bulunanların sorgulanacağını bildirdi. Bu arada yetkililer, olayın uluslararası sularda meydana gelmiş olabileceğini belirtiyor.

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