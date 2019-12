Kaçak geçişe 1 milyar TL ceza

T24-

Zaman'ın haberine göre, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından köprü ve otoyollarda geçiş kolaylığı sağlamak amacıyla 1999 yılında otomatik geçiş sistemi (OGS) 2005'te ise kartlı geçiş sistemi (KGS) kuruldu. Elektronik sistem sayesinde köprü ve otoyollarda sıra beklemeden, nakit ödeme yapmanın getirdiği para ödeme, para üstü alma gibi zorluklarla uğraşmadan kolaylıkla geçiş yapılabiliyor. Ancak otoyol ve köprülerdeki araç kuyruklarına yol açan KGS'nin yerine, OGS benzeri Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kurulacak.Türkiye'de 3 milyona yakın OGS, 2 milyon civarında da KGS abonesi var. Bunların yüzde 80'inin ise 13 milyon nüfusu ve 3 milyon araç mevcuduna sahip olan İstanbul'da olduğu belirtiliyor. Sistemi suistimal ederek kaçak geçiş yapan araçların ise önü alınamıyor. Tahsilât yüzdesi ise her yıl azalıyor.Karayolları'nın verilerine göre her iki sistem devreye girdiğinden bu yana 19 milyon 761 bin 601 sürücü kaçak geçiş yaptı. Kesilen ceza miktarı ise 1 milyar 70 milyon 281 bin 322 lira oldu. Ancak bu cezaların sadece 98 milyon 387 bin 78 lirası tahsil edilebildi.Yetkililerden alınan bilgiye göre bunun en önemli sebebi adres değiştiren ya da evinde olmayan vatandaşa tebligatın yapılamaması. Bunun sonucunda ise katlanarak çoğalan cezaların ödenmemesi için vatandaşın son ana kadar direnmesi. Yetkililer, eskiden maddi sıkıntıdan dolayı yaşanan pul sıkıntısının tebligatların yapılamamasına yol açtığını, ancak şu an ekonomik sıkıntı bittiği için böyle bir problemin kalmadığını belirtiyor.Her türlü tebligat sorununa rağmen kaçak geçişler sürücünün yanına kâr kalmıyor. Sürücü araç muayenesini ve satış işlemlerini kaçak geçtiği için oluşan borcu ödemeden yapamıyor. Ayrıca ceza yönetmeliğine göre kaçak geçen sürücüler, 10 kat idari para cezası ödemek zorunda. Normal geçiş ücreti de eklendiğinde kaçak geçiş, tarifenin 11 katı para ödemek anlamına geliyor.