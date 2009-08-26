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Yaşam

Kaçak fok Milas' ta görüldü

Marmaris' te kafesinden kaçan Akdeniz foku Badem, Milas Ören 'de ortaya çıktı

26 Ağustos 2009 03:00

Marmaris' te kafesinden kaçan Akdeniz foku Badem, Milas Ören 'de ortaya çıktı

Dün öğle saatlerinde Ören’e gelen Badem sahilde bir şezlongun üzerine çıkarak güneşlendi, ardından, kıyıda bulunan bir balıkçı teknesine geçti. Badem’i zapt etmenin zorlaştığını belirten Sualtı Araştırmalar Derneği (SAD) Yönetim Kurulu üyesi Zafer Kızılkaya, “Tam olarak ergenleştiği için yaz sonunda doğal ortamına bırakacaktık. Ancak bir süre önce dış kafesi parçalayıp kaçtı. Görenlerin kendi sağlıkları için Badem’e yanaşmamalarını öneriyoruz” dedi.

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