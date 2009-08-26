Kaçak fok Milas' ta görüldü

Marmaris' te kafesinden kaçan Akdeniz foku Badem, Milas Ören 'de ortaya çıktı
Dün öğle saatlerinde Ören’e gelen Badem sahilde bir şezlongun üzerine
çıkarak güneşlendi, ardından, kıyıda bulunan bir balıkçı teknesine
geçti. Badem’i zapt etmenin zorlaştığını belirten Sualtı Araştırmalar
Derneği (SAD) Yönetim Kurulu üyesi Zafer Kızılkaya, “Tam olarak
ergenleştiği için yaz sonunda doğal ortamına bırakacaktık. Ancak bir
süre önce dış kafesi parçalayıp kaçtı. Görenlerin kendi sağlıkları için
Badem’e yanaşmamalarını öneriyoruz” dedi.