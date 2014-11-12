Kaçak et skandalına hangi şirketlerin adı karıştı?

Kaçak kırmızı et operasyonuyla ilgili hakkında işlem yapılan şirketler ortaya çıktı. Yedi şirketin adının karıştığı operasyonda dikkat çeken en önemli nokta bu şirketlerin kısa süre önce kurulmuş olmaları.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Gümrük görevlilerinin arama ve el koyma işlemi yaptığı 7 firmadan 2’si Suriyelilere ait. Söz konusu firmalardan bazılarının birkaç ay önce bu amaç için kuruldukları anlaşıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, önceki gün yaptığı açıklamada kaçakçılığa konu olan etlerin piyasa değerini 40 milyon lira olarak açıkladı. Miktarı ise 1044 ton olduğu bildirildi.

8 kişi gözaltına alındı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 5’i Suriyeli 11 kişinin ifadeleri geçtiğimiz hafta alınmış; bu kişiler adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Dün de, aralarında gümrük müşavirlerinin olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Hürriyet’in ulaştığı belgelere göre, yurtdışına sevk edilmeleri gerekirken iç piyasada lüks mekanlara satılan etlerin konulduğu antrepolardan ikisi Mersin’de bulunan Mega A Tipi Antrepo ve Aglyty Antrepoları.

Lüks restorana kaçak et

Mega Antrepo’da yapılan aramada, ithal edilen kırmızı etin yerine tavuk sakatatları ile karşılaşıldı. Bu depoya getirilen ürünlerin gümrük işlemlerini ise, emekli Gümrük Müdürü Doğan Kanmaz’ın da ortakları arasında olduğu Mert Denetim Danışmanlık ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Limited şirketinin yaptığı belirlendi.

İki firma Suriyelilere ait

Yüzlerce ton buffalo ve kemiksiz sığır etini ithal eden firmalardan 4’ünün Mersin’de 3’ünün ise Hatay’da olduğu belirlendi. Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre bu şirketlerin önemli bir bölümü bu yılın içinde kuruldu. 100 bin TL sermayeli Parlayway Company Lojistik Gıda Petrol İnşaat Otomotiv Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sahipleri Suriye uyruklu kişiler. Bu şirket 14 Şubat 2014’te kuruldu. Yine Suriye uyruklu Ahmet Basel Alsayed’e ait bir diğer şirket ise International Gemi Acentası Dış Ticaret Limited Şirketi. 100 bin TL sermayeli bu şirketin kuruluşu ise 6 Haziran 2014’te.

Sermayesi 1.5 milyar lira

21 Temmuz 2014’te kurulan ARC Lojistik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ise tek sahibi görünüyor. 1.5 milyon lira sermayeli bu şirket Ali Orhan’a ait görünüyor. Arama ve el koyma işlemi yapılan bir diğer şirket ise ETC Fruit Gıda Sanayi Ltd. şirketinin ise geçtiğimiz yıl kurulduğu anlaşıldı.

Gelen etleri Suriye’ye gönderdik

KIRMIZI et kaçakçılığında ismi geçen bir diğer firma olan Asildur İthalat İhracat yetkilileri ise yasadışı bir iş yapmadıklarını iddia etti. Yurtdışına satmak üzere aldıkları kırmızı etin tamamını Türkiye’ye sokmadan Suriye’ye gönderdiklerini söyleyen Ahmet Narlı, “Asildur şirketinin sahibi kardeşim Mehmet Narlı’dır. Şu anda kendisi bu iddialar yüzünden ifade veriyor. Biz alnımızın akıyla helal para kazanıyoruz. Böyle bir işe girmedik. Türkiye’ye sokmadık. Gelen ürünleri Cilvegözü sınır kapısından Suriye’ye gönderdik” dedi.

Adliyedeyim konuşmak istemiyorum

Kaçak etlerin sahibi olduğu iddia edilen şirketlerden 3’ü Hatay’da kurulu. Gözü İthalat İhracat Uluslararası Nakliyat Limited Şirketi’nin de kaçak kırmızı et getiren firmalar arasında olduğu iddia ediliyor. Bu iddia üzerine ulaştığımız şirket sahibi Mehmet Çelik, şirketinin bu firmalar arasında olduğunu kabul etti. Ancak daha fazla konuşmak istemediğini dile getiren Çelik, getirilen kırmızı etlerin Türkiye’ye kaçak yollarla sokup sokmadığını sormamız üzerine, “Adliyedeyim. Daha fazla konuşmak istemiyorum” diyerek telefonu kapattı. Kırmızı et soruşturmasına adı karışan Hatay’daki Güneşi Dış Ticaret Limited Şirketi’nin de 2013 sonunda kurulduğu anlaşıldı.

Kaçak kırmızı et getirdiği iddia edilen 7 firma

1- Parlayway Company Lojistik Gıda (Suriye)

2- International Gemi Acentası (Suriye)

3- ARC Lojistik İthalat İhracat

4- ETC Fruit Madencilik Sanayi

5- Gözü İthalat İhracat

6- Asildur İthalat İhracat

7- Güneşi İthalat İhracat