-KAÇAK ET, AT ETİ RİZE (A.A) - 03.11.2010 - Rize'de güvenlik güçlerince el konulan ve tahliller sonucunda at eti olduğu belirlenen kaçak etler imha edildi. Yaklaşık 4 ay önce bir ihbarı değerlendiren emniyet güçleri, Gündoğdu beldesindeki bir depoda saklanan 72 kilogram kaçak ete, tek tırnaklı hayvan eti olabileceği şüphesiyle el koydu. Rize Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne teslim edilen etlerden alınan numuneler, tahlil için Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'ne gönderildi. Burada yapılan kontroller sonucunda etlerin at eti olduğunun belirlenmesi üzerine Rize Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, etleri boş bir arazide usulüne uygun şekilde imha ettiler.