-KAÇAK ELEKTRİĞE 40 TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A) - 22.01.2011 - İstanbul'da kaçak elektrik kullanımına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) görevlilerinin de bulunduğu 57 kişiden 40'ı tutuklandı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen abonelerden tehditle para topladıkları öne sürülen bir suç örgütüne yönelik İstanbul'un 21 ilçesinde belirlenen 88 adrese 500 polis ve 40 BEDAŞ görevlisiyle birlikte düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınanlardan 57'sinin ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'', ''suç örgütüne üye olmak'', ''nitelikli dolandırıcılık'', ''suç delillerini yok etmek, gizleme veya değiştirmek'' ile ''rüşvet'' suçlarından sevk edildikleri Gaziosmanpaşa Adliyesindeki işlemleri tamamlandı. Bu kişilerden 7'si savcılık, 10'u ise tutuklanmaları istemiyle sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkeme, 3 BEDAŞ görevlisi ile BEDAŞ'ın taşeron firmalarında çalışan 15 işçinin de aralarında bulunduğu toplam 40 şüphelinin ise tutuklanmasına karar verdi.