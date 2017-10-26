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Kaçak define kazısında göçük: 2 ölü

Define aramak için izinsiz kazı yaptıkları sırada göçük meydana geldi

26 Ekim 2017 17:46

Kütahya'nın Domaniç İlçesinde, define aramak için izinsiz kazı yapan 47 yaşındaki Ramazan Akgüneş ile 39 yaşındaki Yahya Erkul, meydana gelen göçüğün altında kalarak yaşamlarını yitirdi.

Olay, dün (26 Ekim 2017) akşam saatlerinde, daha önce Domaniç İlçesine bağlı köy olan Ilıcaksu Mahallesi Karakütük mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, RamazanAkgüneş ile Yahya Erkul, define aramak için izinsiz kazı yaptıkları sırada meydana gelen göçüğün altında kaldı.

Durumun jandarmaya bildirilmesini ardından olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla Ramazan Akgüneş ile Yahya Erkul'un cesetleri göçük altından çıkarıldı. 2 kişinin cesetleri, Domaniç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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