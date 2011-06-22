-KAÇAK ÇAYDA HAYVAN KANINA RASTLANILMADI VAN (A.A) - 21.06.2011 - Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van'da bugüne kadar ele geçirilen kaçak çaylarda, domuz kanı dahil olmak üzere herhangi bir hayvan kanına rastlanılmadığı bildirildi. Van Valiliği, Van Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Adana, Mersin, Rize, Hakkari ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı yollardan yurda getirilen ve Tarım Bakanlığı laboratuvarlarına gönderilen çay numunelerinde yapılan incelemelerde, domuz kanı ve sağlığa zararlı birçok katkı maddesine rastlanıldığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Van'da bugüne kadar ele geçirilen kaçak çayla ilgili Tarım İl Müdürlüğü Laboratuvarlarında yapılan inceleme raporlarının da yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Van'da şu ana kadar yakalanan kaçak çaylarda, domuz kanı dahil olmak üzere herhangi bir hayvan kanına rastlanılmamıştır. Ancak yakalanan çayların büyük bir kısmının, nem, kum ve ve benzeri nedenlerle Türk gıda kodeksine uygun olmadığı, muayene ve analiz raporlarından anlaşılmıştır.'' Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Adana, Mersin, Rize, Hakkari ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı yollardan yurda getirilen 1473 ton çay ve 40 ton kuru yemiş ele geçirilmiş, Tarım Bakanlığı laboratuvarlarına gönderilen çay numunelerinde yapılan incelemelerde de domuz kanı ve sağlığa zararlı birçok katkı maddesi bulunduğu belirtilmişti.