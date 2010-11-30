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KAÇAK AKARYAKIT İMALATHANESİNDE PATLAMA KONYA (A.A)

30 Kasım 2010 12:10

-KAÇAK AKARYAKIT İMALATHANESİNDE PATLAMA KONYA (A.A) - 30.11.2010 - Konya'da kaçak akaryakıt imalatı yapıldığı iddia edilen iş yerinde, şiddetli patlama sonrası çıkan yangında, bir kişi ağır yaralandı. Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Aslım Sanayi'ndeki bir iş yerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı. Patlamanın şiddetiyle iş yerindeki kapı, pencere, masa, sandalye, varil ve birçok eşya dışarı fırladı, bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Çevredeki iş yerleri ve araçların camları kırıldı.  Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Patlama sırasında iş yerinde bulunan Göksel Yılmaz, Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Göksel'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Büyük hasara neden olan yangının meydana geldiği iş yerinde, ilk belirlemelere, göre kaçak akaryakıt imalatının yapıldığı öğrenildi. Ayrıca iş yerinde yapılan ilk incelemelerde, içinde madeni yağ ve mazotların bulunduğu varillerin olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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