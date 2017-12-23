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Kaçak 5 Afgan yakalandı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'da yurda kaçak yollarla giren 5 Afgan yakalandı

23 Aralık 2017 14:53

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da yurda kaçak yollarla giren 5 Afgan yakalandı.
Merkez Seyhan İlçesi\'ndeki D-400 Karayolu üzerinde rutin uygulama yapan polisler, Mersin yönünden gelen bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada üzerinde kimlik veya pasaport bulunmayan 5 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemede yasadışı yollarla Türkiye\'ye giriş yapıp Mersin\'e geldikleri saptanan kaçakların Afganistan vatandaşı olduğu saptandı. Polisler, kaçakları İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

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