Kâbus annenin kalorifer zindanı





T24- ABD’de yaşayan eski astsubay Turgut Gözleveli, sahip olduğu apartmanın kalorifer dairesinde zincirlenmiş dört Amerikalı buldu. Bir kiracısının annesi ile iki arkadaşının şüpheli olduğu olaya FBI el koydu.







Hürriyet'in haberine göre, ABD’nin Philadelphia şehrinde 47 yıldır yaşayan eski astsubay Turgut Gözleveli (71) elektrik tesisatçılığı yaptığı şehirde 3 apartman aldı. Gözleveli, geçen hafta apartmanlardan birine temizlik işleri ve kiracılarla konuşmak için gittiğinde kalorifer dairesinde bir hafta boyunca aç susuz tutulan 4 Amerikalı buldu.







Zincirle bağlanmış, akli dengesi yerinde olmayan tutsakların başına iki de köpek koyan kişinin, bir kiracısının annesi olduğu ortaya çıktı. Yıllar önce kızının sevgilisi Bernardo Ramos’u (25) yaşadığı evin klozetine kilitleyerek, aç ve susuz bırakıp ölmesine neden olan Linda Ann Weston’ın (51) bu olaydan dolayı 3’üncü derecede suçlu bulunup hüküm giydiği anlaşıldı.





Maaşlar

ı çekmek için esir almış

Weston’ın çirkin oyununa erkek arkadaşı Gregory Thomas (47) ve Eddie Wright’ın (50) da katıldığı belirtiliyor. Şüpheliler, polis tarafından pazar günü yakalanıp tutuklandı. Pazartesi günü çıkarıldıkları mahkemede kefalet bedeli 2.5 milyon dolar olarak belirlenen şüpheliler cezaevine gönderildi.







Weston’ın üzerinde 50 kişiye ait içinde sosyal güvenlik numaraları bulunan dosyalar ele geçerken, bu kadının ne zamandır bu işi yürüttüğü ve topladığı para soruşturma sonunda ortaya çıkacak





FBI’dan yapılan açıklamaya göre; kalorifer dairesinde zincirlenen dört kişiden Tamara Breeden (29), ailesi tarafından 2005 yılında kayıp ilan edilmiş. Zincirlenen ve yaşları 31, 35, 41 olan diğer üç kişiden birinin adı da Herbert Knowles.





Kapı zincirliydi köpekler havlıyordu





Apartman sahibi Turgut Gözleveli, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Hafta sonu binayı temizlemeye gitmiştim. Önce bodruma girdim. Derken, köpek havlamaları başladı. Kalorifer dairesinin kapısının kapalı olduğunu ve zincirle duvara bağlandığını gördüm. Yerdeki battaniyeyi çektim, altından 2 insan çıktı. Köpeklerin havlamaları kuvvetlenince kapıyı üzerlerine kapayıp, zinciri yeniden bağladım.”





Gençliğini deniz astsubayı ve deniz komandosu olarak geçirdiğini gururla anlatan Turgut Gözleveli, “Ben böyle şeylerden korkmam, komandoyum vurdum mu oturturum” dedi.



