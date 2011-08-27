T24 - Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner’in kurmaylarıyla yaptığı iddia edilen toplantının yasadışı dinlenerek internet sitelerinde yayınlanması iktidardaki kaygıyı artırdı. Bakanlar ve parti yöneticileri bunun ‘Kabul edilemez, ahlaksızca bir hak ihlali’ olduğunu belirttiler.





Hükümet ve muhalefetten gelen tepkiler şöyle:



Özel hayata güvenli bir ortam artık yok



Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı: Yasadışı dinleme olayı, insan hakları ihlalidir. İnsanların haberleşme özgürlüğü ve özel hayatlarının ihlalidir. Koşaner Paşa’nın durumunda bir telefon dinleme yok gibi. Ya ortam dinlemesi yapılmış ya da içerden birileri kaydetmiş. Yasadışı gibi görünüyor. Dinleme ancak mahkeme kararıyla yapılabilir. Birileri için dinleme kararı çıkartıldı da Koşaner Paşa mı takıldı? Bunları bilmiyoruz. Güvenli bir ortam yok. İnsanların özel konuşmalarının gizli kalması gerekir. Bu çok ciddi bir sorun. Teknolojinin geldiği nokta, kontrol etmekteki güçlük zafiyet yaratıyor. Tabii iktidar olarak sorumluluklarımız var. Bu konunun iyi bir soruşturma ve sorgulamadan geçmesi gerekir. Yasal boşlukları gidermek bizim görevimiz. Ama teknoloji öyle hızlı gelişiyor ki bazen yasal düzenlemelerle bile sonuç alınamıyor.

İnsanlığı rencide edici ahlaksız bir şey



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay: Bu ses ve görüntü kayıtları meselesinden doğrusu çok üzgün ve öfkeliyim. Bu işler artık bir zapturapta ciddi ciddi bağlanmalıdır. Bu ahlaksızca bir şey. Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı da yasadışı bir şekilde dinleniyor ve sonra da bu internete veriliyorsa bu herkesin başına gelebilir. İçeriğin hiç tartışmasına girmeyelim, o ayrı bir konu. O bambaşka bir mecrada değerlendirilmeli. Ama bu yöntem olmaz. Dinleme ve kayda alma bugünkü teknoloji karşısında çok kolay. Ahlaksızca birşey. Etikle bağdaşmaz. Teknolojinin bu şekilde kullanılması insanlığı rencide edici boyutlara geldi ve Türkiye’de de son zamanlarda arttı. Siyasette de bunu gördük. Bu tür hesaplaşmalar, kimden olursa olsun ciddi bir insanlık duygusu eksikliğidir.

Andıçla uğraşana kadar önlem alsalardı



AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: Genelkurmay Baş-kanı’nın kendini “dinlettirmesi, dinlenebiliyor olması” vahim. Dinlenmiş olması ise felakettir ve ciddi bir ihlaldir. Herkesin bundan ders çıkarması gerekir. Teknolojinin zirveye çıktığı bu dönemde, gerekli korunakları yapmak Genelkurmay’ın görevidir. Hackerler var, virüsler var. Bunları bulmak önlemleri almak görevidir. Andıçlar, fişlemeler, irtica eylem planları ile uğraşana kadar, teknolojide dünyanın geldiği noktayı görüp, gerekli tedbirleri almaları gerekirdi. Yasadışı dinlemelerin cezasının arttırılması, yayımlayanlarla ilgili tedbir alınması gerekir.

Başbakan bir açıklama yapsın



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün olağanüstü toplanan MYK’dan, eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner’e ait olduğu ileri sürülen ses kaydıyla ilgili olarak, “Kendisiyle ilgili dinlemelerde elinden gelen her şeyi yapan ve yaptıran Başbakan’ın bu konudaki sessizliği gerçekten ibret vericidir. Hükümetten, Başbakan’dan açıklama bekliyoruz” çağrısı çıktı. Açıklama özetle şöyle:



“Bu dinleme ve sızdırma yasadışılığın ve AKP’nin ülkemizi hukuka uygun kurallar içinde yönetemediğinin göstergesidir. AKP Grup Başkanvekili’nin öne sürdüğü gibi, eğer Genelkurmay Başkanlığımızı yabancı istihbarat örgütleri bu kadar rahat dinliyorlarsa, kaygı duymamız gerekir. Yabancı bir istihbarat örgütü Genelkurmay’ı dinliyorsa ve buna bizim güvenlik güçlerimiz seyirciyse, ortada olağanüstü bir hükümet zafiyeti ya da komplo düzeni vardır.”

Koşaner’e suç duyurusu



Hukuçular Derneği üyeleri; Dağlıca, Aktütün, Hantepe ve Gediktepe karakollarına baskınlarında ihmali olduğu iddiasıyla emekli Orgeneral Işık Koşaner hakkında suç duyurusunda bulundu.



