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Sağlık

Kabuklu yemişler beyin gelişimini olumlu etkiliyor

Günde bir avuç kabuklu yemiş tüketen hamilelerin bebeklerinin beyin gelişimleri daha sağlıklı oluyor.

24 Aralık 2008 02:00

Günde bir avuç ceviz, fındık, badem veya fıstık tüketen hamilelerin bebeklerinin beyin gelişimlerinin daha sağlıklı olacağı belirtildi. 

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Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli diyetisyen Gamze Şanlı, günde bir avuç ceviz, fındık, badem veya fıstık tüketen hamilelerin bebeklerinin beyin gelişimlerinin daha sağlıklı olacağını söyledi.

Ceviz, badem, fıstık ve fındığın kolesterolü düşürücü ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu özelliklerinin yanı sıra vücuda dışarıdan alınan yağın kullanımının azalmasını ve vücuttaki fazla yağın atılmasını sağladığını belirten Gamze Şanlı, “İçeriğinde omega yağ asitleri içeren ceviz, fındık, badem ve fıstık tüketenler sık acıktıkları için, sık ve az yiyecek tüketirler. Bu da metabolizmayı hızlandırarak zayıflamaya neden olur” dedi.

Şanlı, ceviz, fındık, badem ve fıstık tüketenlerin fiziksel aktivite açısından hareketli bir yaşam sürdürdüklerini de vurgulayarak şunları söyledi:

“Fiziksel açıdan hareketli yaşam, daha az kilo alımına neden olarak, kilo kontrolünün sağlanmasına yol açar. Balıklardan alınan omega 3’ü, bu çerezlerden alınması da, vücutta kan basıncını düşürerek inme riskini azaltır. Özellikle bayanların hamilelik dönemlerinde günde bir avuç (ortalama 40 gram) ceviz, fındık, badem veya fıstık tüketmeleri halinde, bebeğin beyin gelişimi daha sağlıklı olur.”

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