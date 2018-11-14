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Kablo hırsızlığından 13 kişi tutuklandı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN merkezli 5 ilde kablo hırsızlığı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı

14 Kasım 2018 00:56

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN merkezli 5 ilde kablo hırsızlığı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13\'ü tutuklandı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, yaklaşık 2 aydır, Samsun, Çorum, Eskişehir, Bursa ve Sakarya\'da fabrika, iş yeri ve elektrik tesislerinden kablo hırsızlığına ilişkin fiziki ve teknik çalışma yürüttü. Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, geçen hafta 5 kentte belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda, \'nitelikli hırsızlık\' suçlamasıyla 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 5 şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bıkarıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi.13 kişi de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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