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Kablo hırsızlığı elektriksiz bıraktı ADANA (A.A)

13 Kasım 2011 18:35

-Kablo hırsızlığı elektriksiz bıraktı ADANA (A.A) - 13.11.2011 - Kozan Devlet Hastanesinin enerji nakil hattından kablo hırsızlığı girişimi, ilçede kısa süreli elektrik kesintisine neden oldu. Alınan bilgiye göre, Kozan Devlet Hastanesinin bahçesindeki enerji nakil hattında öğle saatlerinde küçük çaplı patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte ilçe genelinde kısa süreli elektrik kesintisi yaşanırken hastanedeki jeneratör devreye girdi. Hastane polisi ve diğer görevlilerin bilgi vermesi üzerine TEDAŞ görevlileri trafoda inceleme yaptı. Zarar gören kabloların bulunduğu direğin dibinde yanmış testere bulundu. Hastanenin trafosuna enerji sağlayan, ortalama 31 bin 500 vatlık 4 kalın bakır kablodan birinin testereyle kesilmeye çalışıldığı belirlendi.  Yetkililer, 4 kablodan birinin yedekte bırakılmış boş kablo olduğunu, kimliği henüz belirlenemeyen zanlı veya zanlıların boş kabloyu kesmeye çalışırken enerji yüklü kabloyu keserek zarar verdiklerini belirtti. Zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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