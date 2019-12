Kabızlığı su içerek engelleyin

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Varlı, Kurban Bayramı nedeniyle artan et tüketiminin kabızlık problemi yaratmaması için, et ile birlikte lifli gıdalardan zengin meyve-sebze ağırlıklı beslenmek ve günde en az 2 litre su tüketmek gerektiğini bildirdi.



Varlı, yaptığı açıklamada, kurban etinin, "yılda bir defa yiyoruz" mantığıyla abartılarak değil, ihtiyaç duyulduğu kadar tüketilmesi gerektiğini söyledi.



Sindirimi zor olan etin gereğinden fazla tüketiminin midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntılara neden olabileceğini kaydeden Varlı, "Fazla miktarda et yemek, kolesterol, kalp ve karaciğer rahatsızlığı bulunanlar için sağlık sorunlarına yol açabilir. Alınan fazla kalori nedeniyle şeker hastalarında kan şekeri kontrolü bozulabilir. Ayrıca, aşırı et tüketimi, gut hastalarının rahatsızlığını aktif hale getirebilir" dedi.



Varlı, soğuk hava nedeniyle fiziksel aktivitenin kısıtlanması, bazal metabolizma hızının yavaşlaması, bayram ile yılbaşı kutlamalarının yakın tarihlere denk gelmesi nedeniyle kilo artışının hızlanmasının, sağlık açısından risk faktörleri olduğuna dikkati çekti.



Hayvansal proteinlerden zengin gıdalarla beslenenlerde kalın bağırsak kanseri riskinin yüksek olduğuna işaret eden Varlı, bu nedenle kırmızı et tüketmenin faydaları yanında zararlarının da olabileceği düşünülerek, etin de diğer tüm besinler gibi dengeli tüketilmesi gerektiğini kaydetti.



Kurban Bayramı boyunca kırmızı etten uzak durmakta zorluk çekenlerin kabızlık sorunuyla karşı karşıya kalabileceği uyarısını dile getiren Varlı, "Kurban Bayramı nedeniyle artan et tüketiminin kabızlık problemi yaratmaması için, et ile birlikte lifli gıdalardan zengin meyve-sebze ağırlıklı beslenilmesini ve günde en az 2 litre su tüketilmesini" önerdi.



Kırmızı etin pişirilirken yanmamasına dikkat edilmesi ve iyi çiğnenmesi gerektiğini de belirten Varlı, sağlık veya diğer nedenlerle et tüketemeyenler için de bazı tavsiyelerde bulundu.



Bu kişilerin mercimek, nohut, kuru fasulye gibi kuru baklagilleri tüketerek protein gereksinimlerini karşılayabileceklerini kaydeden Varlı, söz konusu besinlerin lif içermesi nedeniyle hem kolesterolün düşürülmesine yardımcı olduğunu, hem de kabızlık problemi olanların rahatlamasını sağladığını bildirdi.



