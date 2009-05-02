Kabinedeki değişiklik resmi gazetede

Devlet Bakanlığı sayısının onbire çıkarılması ve bazı bakanlıklarda yapılan değişiklikler resmi gazetenin mükerrer sayısında yayımlandı.



Resmi Gazetede, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulan yeni Bakanlar Kurulu listesinde adları yazılı şahısların belirtilen bakanlıklara Türkiye Cumhuriyetinin Anayasasının 109 ve 113 üncü maddeleri gereğince atanmalarının uygun bulunduğu bildirildi.



Yeni atamalar şöyle:

-Ali Babacan (Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı)

-Bülent Arınç (Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı)

-Hayati Yazıcı (Devlet Bakanı)

-Faruk Nafiz Özak (Devlet Bakanı)

-Mehmet Zafer Çağlayan (Devlet Bakanı)

-Faruk Çelik (Devlet Bakanı)

-Cevdet Yılmaz (Devlet Bakanı)

-Selma Aliye Kavaf (Devlet Bakanı)

-Sadullah Ergin (Adalet Bakanı)

-Prof. Dr. Ahmet Davudoğlu (Dışişleri Bakanı)

-Mehmet Şimşek (Maliye Bakanı)

-Nimet Çubukçu (Milli Eğitim Bakanı)

-Mustafa Demir (Bayındırlık ve İskan Bakanı)

-Ömer Dinçer (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı)

-Nihat Ergün (Sanayi ve Ticaret Bakanı)

-Taner Yıldız (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı)

