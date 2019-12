Kabinedeki 63 bakanın çalışkan çocukları

Ticari kariyerleri her geçen gün yükselen kabine üyesi siyasilerin çocukları, Ekrem Tosun tartışmasının ardından yerel seçim polemiklerinin en önemli gündemi haline geldi.



Referans gazetesinin haberine göre; kabine üyesi siyasetçilerin çocukları ebeveynlerinin siyaset hayatına girmesiyle birlikte ticari kariyerlerini her geçen gün çeşitli iş kollarına doğru geliştiriyor. Daha önceden mısır, yumurta satışı yapan, internetten şirket dâhi yöneten halk diliyle "tosun"lar, artık altın ve enerji sektörleriyle de gündeme gelmeye başladı.



Her geçen gün ticari kariyerlerinde yükselen çocukların bu iş kolları, siyasetçi ebeveynlerinin çeşitli polemiklere girmelerine de vesile oluyor. AKP hükümetinde Başbakan dahil 25 bakan görev yapıyor. Bu bakanların toplam 63 çocuğu var. En fazla çocuğa sahip bakan 6 çocukla Sağlık Bakanı Recep Akdağ. Onu 4'er çocukla Başbakan Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Çevre Bakanı Veysel Eroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik izliyor.



Son dönemde en çok dikkat çeken iş kolu ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında da polemiğe neden olan bir olay ile ortaya çıktı. Başbakan Erdoğan'ın ABD'de yaşayan oğlu Necmettin Bilal Erdoğan ile abisi Burak Erdoğan'ın eşi Sema Erdoğan'ın 'Atagold' isimli bir altın firmasına ortak oldukları ortaya çıktı. İTO kayıtlarına göre, 1995 yılında kurulan bu şirketin yüzde 50 hissesi ise Atasay Kuyumculuk şirketinin sahibi Cihan Kamer ile eşi, kızı Simay ve küçük oğlu Atasay'a ait. Kalan yüzde 50 hisseyi ise Bilal Erdoğan ile Sema Erdoğan paylaşıyor. Bu ortaklık kapsamında ise sadece Atatürk Havalimanı'nda free-shop bölgesinde bir mağaza olduğu belirtiliyor. Bu konu Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki 'Ekrem Tosun Kimdir?' polemiği ile birkaç gün önce gündeme geldi. Ekrem Tosun'un ise Bilal Erdoğan ile Sema Erdoğan'ın gnel kurulda oy haklarını temsil eden ve aynı zamanda Kamer'in de mali müşavirliğini yapan kişi olduğu ortaya çıktı.



Pırlanta KDV'den müstesna



Bu konunun gündeme gelmesiyle birlikte AKP hükümetinin 2004 yılında Katma Değer Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, inci, safir gibi değerli taşların satışında uygulanan yüzde 18'lik KDV'yi kaldırması da yeniden tartışmaya açılmış oldu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukları daha önceden de çeşitli ticari faaliyetleri ile gündeme geldi. Büyük oğul Ahmet Burak Erdoğan Safran-I isimli gemiyi satın alması ve armatörlük yapmasıyla gündeme gelmişti. Safran-1 adlı kuru yük gemisini satın alan MB Denizcilik, Burak Erdoğan'ın bu alandaki ilk şirketi değil. Geminin piyasa değerinin ikinci elde 4-5 milyon dolar olduğu ifade ediliyor. Geminin kapasitesinin 200 TIR'ın gerçekleştirebileceği taşımaya eş değer olduğu da belirtiliyor. Bu gemi Başbakan Erdoğan'ın "Gemi değil gemicik" demesiyle de tanınmıştı. Daha önce amcası Mustafa Erdoğan ve eşi Sema Ketenci'nin babası Osman Ketenci ile birlikte Turkuaz adlı şirketi de Burak Erdoğan kurmuştu. 2006 yılı Nisan ayında adı Bumerz Denizcilik olarak değiştirilen şirketin 1 milyon YTL olan sermayesi daha sonra 2 milyon YTL"ye çıkartıldı. Şirkette yüzde 25 hissesi olan Burak Erdoğan da sermaye artırımı için gemi alımının dışında bu şirkete de 250 bin YTL sermaye ekledi. Burak Erdoğan denizcilik sektöründeki ikinci şirketini 19 Ocak 2007'de kurdu. MB Denizcilik Taşımacılık Limited Şirketi adıyla kurulan şirkette, Burak Erdoğan'ın ortağı yakın arkadaşı Mecit Mert Çetinkaya. Her iki ortağın şirkette yüzde 50'şer hissesi bulunuyor. Büyük kız Esra ise Berat Albayrak'la evli. Berat Albayrak'ın ismi ise çok sık duyuluyor. Genç yaşına rağmen Çalık Holding'te genel müdür olan Berat Albayrak, ayrıca Sabah ve Atv'yi alan Turkuvaz Matbaacılık şirketinin yönetim kurulu üyesi. Yine Ahmet Çalık'ın yönetim kurulu başkanlığında Cetel Telekom İletişim'de de yönetim kurulu üyesi.



Unakıtanlar şimdi de kek işinde



Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın Abdullah, Zeynep ve Fatma isimlerinde 3 çocuğu var. Kamuoyunun en yakından tanıdığı isim Abdullah Unakıtan, daha önceden likit yumurta işi yaptığı AB Gıda A.Ş ile gündeme gelmişti. Şimdi Unakıtan'lar enerji ve kek işi ile ticari alandaki faaliyetlerini büyütme kararı aldı. Unakıtan'ın eşi, 2 kızı ve oğlu tarafından kurulan AB Gıda Sanayi A.Ş'nin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) Bandırma'da 600 MW kurulu gücünde termik santral kurmak için lisans başvurusu yaptığı bir süre önce ortaya çıkmıştı. Bu yatırımın maliyetinin 600 milyon dolar civarında olması beklenirken, Unakıtan'lar yakın zamanda bir de kek fabrikası ile gündeme geldiler. AB Gıda şirketinin Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yeni bir fabrika yaptırdığı ve bu fabrikada çeşitli markalarda kekler üretileceği ortaya çıktı. Kek markaları dahi tescil yaptırıldı ve logoları oluşturuldu. AB gıda şirketi yumurta, kek üretimi dışında yumurta kabı, yem, organik gübre üretimi de yapıyor. Ailenin Telemobil Bilgi İletişim ve SAB Makina adlı iki ayrı şirketi daha var. Aile, enerji alanında faaliyet göstermek için Zeynep Unakıtan'ın büyük ortaklığında bir şirket de kurdular. Unakıtan'ların yumurta işiyle gündeme gelmesinde ise en çok yumurtanın KDV'sinde 2004 yılı sonunda gidilen KDV indirimi büyük rol oynadı. 29 Aralık 2004 tarihinde yayımlanan kararname ile yumurtanın KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e çekilirken, parantez içerisinde "likit ve pastörize olanlar dahil" ibaresi eklendi. Yine mısır ithalatında da Abdullah Unakıtan ismi ön plana çıktı. 2003'te mısırın gümrük vergisi yüzde 20'ye inince Unakıtan'ın oğlu binlerce tonluk ithalat yaptı. Telemobil firmasının da özelleştirmeyle Akfen-SPA'ya giden Mersin Limanı'na 2 milyon dolarlık işletim sistemi satması ahlaki açıdan tartışmaya yol açtı.



Gül'ün oğlu Suudilerle iş yemeğinde



İlk AKP hükümetinin Başbakanı ve bir dönemin Dışişleri Bakanı olan şimdinin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kçocukları da iş hayatları ve erken yaşta ticarete atılmaları ile gündeme geldi. Gül'ün 3-6 Şubat tarihlerinde Suudi Arabistan'a yaptığı resmi ziyarete Gül'ün küçük oğlu Mehmet Emre Gül de katıldı. Burada Türk ve Suudi işadamları için düzenlenen öğle yemeğine Emre Gül'ün de katılması dikkat çekti ve basında yer aldı. Mehmet Emre Gül, genç yaşına ve henüz öğrenimine devam ediyor olmasına rağmen uzun zamandır ticari hayatın içinde bulunuyor. Emre Gül ilk olarak e-ticaret alanında yatırım yaparak ticari hayatta ismini duyurdu. "Adresime Gelsin Bilişim Teknolojisi ve Ticaret Ltd." adlı 15 bin YTL sermayeli şirket kurdu. bu şirketin diğer iki ortağı ise abisi Ahmet Münir'in arkadaşları. Emre Gül, Ankara'da ardı ardına açılan dev alışveriş merkezlerindeki "bardak içinde soslu haşlanmış mısır satışı" işiyle de gündeme geldi. Emre Gül, mısır işini yapan şirketle organik bağının olmadığını, sadece amcasına yardım ettiğini söylese de şimdiden iş yaşamında pratik kazanıyor. Gül'ün Daily Fresh markalı mısır işi bayiliğini, yaşı küçük olması nedeniyle resmen üzerine alamadığı belirtiliyor. Ama Daily Fresh'in bayilik fiyatı 10 bin dolar. Emre'nin babası Abdullah Gül, gazoz satmayı başaramadığı için okutulmuş ve Cumhurbaşkanlığına yükselmişti. Gül'ün büyük oğlu Ahmet Münir ise öğrencilik döneminin ardından Londra'da Merrill Lynch'te çalışmaya başlamış ve kendisine uluslarası finans camiasında bir yer açma çabasına girmişti.



Damatlar da iş dünyasında



Abdullah Gül'ün kızı Kübra Gül ise geçen sene Mehmet Sarımermer'le evlendi. Damat Sarımermer de, küçük kayınbiraderi gibi internette iş yapıyor. Bunun yanı sıra, Mehmet Sarımermer'in mobilya ve inşaat alanındaki şirketlerde de ortaklığı bulunuyor.

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan ve kızı Büşra Yıldırım'ın sahibi olduğu Derin Denizcilik Gemi Taşımacılık Sanayi ve limited Şirketi de bir dönem oldukça tartışıldı. İtalya'dan 445 bin Euro'ya gemi satın aldıkları gündeme geldi. Erkan'ın gemi fiyatının 200 bin Euro'luk bölümünü uluslararası seyahat acentelerince yolcu biletlerinin peşin satın alınmasıyla karşıladığı bilgileri de basına yansıdı. Yıldırım'ın üç çocuğunun Subaru'nun İstanbul'daki 4 bayisinden birisi olduğu da yansıyan bilgiler arasında yer aldı. Hilmi Güler'in damadı ise eski Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin oğlu İsmail Pepe. Pepe'nin çocukları Ankara-Balgat'ta 15 yıldır ev yapıp satıyor. Pepe ve oğullarının yaptığı konutlarda, siyasetin ünlü isimleri de oturuyor. Ağırlıklı olarak AKP ve SP'li siyasetçilerin tercih ettiği konutlarda, TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın da evi var. Bazı AKP'li milletvekilleri ise bu konutlarda kirada oturuyor. Bunun yanı sıra İsmail Pepe'nin gemi işletmeciliği yaptığı da gündeme gelmişti. Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın oğlu Mehmet Akif ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün oğlu Emre Gül'ün bardakta mısır satan Daily Fresh şirketinden bayilik alarak mısır işine girmesiyle gündeme gelmişti. Bunun için bir arkadaşı ile Öztok Gıda İnşaat Ltd. adlı şirket kurmuş, Atatürk Havalimanı'nda ve Bakırköy Capacity'de bardakta mısır satmaya başlamıştı.



