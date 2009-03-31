Kabinede koltuklar sallanıyor!

AKP'de ilk hesaplaşma bakanlar kurulunda

AKP 13 ili kaptırdı 1 ili kazandı

‘Nedenlerini tespit edin’ talimatı

Revizyonun ilk işareti

Antalya’da büyük kayıp

Van açık farkla DTP’ye gitti

Seçim karnesi zayıf dolan 7 bakan

Kemal Abi’nin mazereti var

Seçimde başarılı olan bakanlar

Topbaş ve Gökçek 11 bakanı kurtardı

Parti yönetiminde de değişiklik gündemde

Seçim sonuçlarına ilişkin “bir kez daha güvenoyu aldık” dese de, AKP’nin oy oranının düşmesini “Milletimizin verdiği mesajı doğru okumaya, anlamaya, dersler çıkarmaya devam edeceğiz” şeklinde değerlendiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine revizyonuna ilişkin “anormal olmaz” sözleri de, revizyonun işareti sayıldı.Kabinenin yanı sıra parti yönetiminde de önümüzdeki günlerde değişikliğe gidilebileceği kaydedilirken Erdoğan’ın seçimlerin hemen ardından parti kurmaylarıyla yaptığı değerlendirmede “Hiç beklemediğim, beni hayal kırıklığına uğratan sonuçlar gelmiştir, bunun nedeni ne ekonomik kriz, ne başka bir şey, bunun nedenlerini tek tek tespit etmenizi istiyorum” dediği belirtildi.Başbakan Erdoğan, seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmesinde kabine revizyonun işaretini “Kabinede değişiklik seçimle bağlantılı olarak da yapılabilir, bağlantısı olmadan da yapılabilir. Kabinede böyle bir değişiklikle seçim sonrasında adım atarak yola devam etmek anormal bir şey olmaz. Kabinedeki bakanlar tarafından da anormal karşılanmamalıdır” sözleriyle verdi.Erdoğan’ın yaptığı bu açıklamanın ardından da gözler kabinede değişebilecek isimlere çevrildi. Seçim sonuçları, Başbakan Erdoğan’ın bakanlara seçim bölgelerinde, belediye başkanlıklarını kazanmaları konusunda verdiği talimata rağmen, bakanların seçim karnesinin zayıf olduğunu ortaya koyarken kabinede bulunan bakanlardan 9’u seçimleri kazanamadı veya AKP’li başkanlıkları muhalefet partilerine kaptırdı. Kabinede İstanbul ve Ankara dışında sadece 5 bakanın seçim bölgesinde AKP başarıyı yakaladı. Kulislerde ise Başbakanın olası bir kabine revizyonun bu sonuçları değerlendirmeye alacağı kaydediliyor.AKP en büyük hayal kırıklığını ise “Belediye başkanınız iktidar partisinden seçilmezse hizmet alamazsınız” şeklindeki sözleriyle büyük tartışma yaratan Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in seçim bölgesi Antalya’da yaşadı. Antalya’yı CHP’ye kaptıran AKP aynı zamanda büyük oy kaybına da uğradı.Kabinede, seçim çalışmalarına rağmen istenen başarıyı yakalamayan bir başka bakan da Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik oldu. AKP, Van’da belediye başkanlığını açık farkla DTP’ye kaptırdı.7 bakan da seçim bölgelerinde istenilen başarıyı gösteremedi ve muhalefetten belediye başkanlıklarını alamadı. Bu iller şöyle:MERSİN: CHP’nin kalesi olarak bilinen Mersin’i yine CHP kazandı. Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen’nin tüm çabasına karşın AKP oylarında gerileme yaşandı.DİYARBAKIR: Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker de Diyarbakır’da kırık not aldı. DTP Osman Baydemir, Eker’in seçim bölgesinde ezici bir çoğunlukla oylarını artırarak DTP’yi zirveye taşıdı.ESKİŞEHİR: Maliye Bakanı Kemal Unakıtan seçim bölgesi Eskişehir’de yine DSP’li Yılmaz Büyükerşen seçimleri kazandı. AKP Büyükerşen’e rağmen oylarını artırırken, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan seçim sürecinde açık kalp ameliyatı geçirdiği için seçimlerde sahaya inememişti.ORDU: Aday belirleme süreci tartışmalı geçen ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler’i karşı karşıya getiren Ordu’da da, AKP istediği sonucu alamadı. Enerji Bakanı Güler’in tüm çabasına karşın Eskişehir’de olduğu gibi DSP Ordu’da da Seyit Güler ile iktidarını korudu.İZMİR: Devlet Bakanı Mehmet Aydın ve Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ün bölgesi İzmir’de beklenen sonuç yaşandı. CHP resmi olmayan sonuçlara göre, İzmir’de seçimi büyük oy farkıyla kazandı.Kabinede beş bakan ise seçim bölgelerinde Bursa, Afyon, Gaziantep, Erzincan ve Erzurum’da AKP seçimleri aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanı Faruk Çelik Bursa’da, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Afyon’da ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ da seçim bölgesi Erzurum’da seçimleri kazandı. Gaziantep'te Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Erzincan'da Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım seçimlerde başarılı bakanlar arasına girdi.İstanbul’da Kadir Topbaş, Ankara’da ise Melih Gökçek’in yeniden belediye başkanlığı koltuğuna oturmaları ise kabinedeki 11 bakanı “başarısız” lıktan kurtardı.Başbakan Erdoğan’ın kabinede revizyona gideceği beklentilerinin yanı sıra, seçim sonuçlarının ardından parti yönetiminde de değişikliğe gidilebileceği kulislerde dile getirilmeye başlandı.Erdoğan’ın seçim sonuçlarının hemen ardından dün Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ve belediye başkanlığını MHP’ye kaptıran eski Meclis Başkanı Bülent Arınç başta olmak üzere kaybedilen illerin milletvekillerini telefonla aradığı öğrenildi.Erdoğan’ın kurmaylarıyla yaptığı toplantıda da “Hiç beklemediğim, beni hayal kırıklığına uğratan sonuçlar gelmiştir, bunun nedeni ne ekonomik kriz, ne başka bir şey, bunun nedenlerini tek tek tespit etmenizi istiyorum” dediği kaydedildi.Başbakan Erdoğan bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında gerekse de yine akşam saatlerinde toplanacak olan AKP MYK’da seçim sonuçlarını kurmaylarıyla masaya yatıracağı ve değerlendirmelerde bulunacağı belirtildi.