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Politika

Kabinede büyük değişim

Siyaset kulislerinde devam eden kabine değişikliğine ilişkin yeni iddiaya göre Erdoğan 10 bakanı değiştirecek

23 Nisan 2009 03:00

Siyaset kulislerinde bir süreden beri devam eden kabine değişikliğine ilişkin iddialara bir yenisi eklendi. Ankara kulislerindeki son iddiaya göre, Başbakan Tayyip Erdoğan 10 bakanı değiştirecek. 

Ankara'da yeni Bakanlar Kurulu ile ilgili bir liste elden ele dolaşıyor. Başabakan Erdoğan'a yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, kabinede devrim niteliğinde değişiklikler yapılıyor. Halen bakanlık kolduğunda oturanların yarısına yakınının yerine yeni isimler geliyor.

Bu değişikliklerin yanı sıra iki de yeni bakanlık kuruluyor. Sosyal Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı.

İşte Ankara kulislerinde dolaşan yeni kabine listesi:

YENİ BAKANLAR

Ömer Çelik (Spordan Sorumlu Devlet Bakanı)
Yaşar Eryılmaz (Sağlık Bakanı)
Taner Yıldız (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı)
İdris Naim Şahin (Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı)
Fatma Şahin (Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı)
Cüneyt Yüksel (Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı)
Reha Çamuroğlu (Kültür ve Turizm Bakanı)
Mustafa Elitaş veya Mustafa Açıkalın (Maliye Bakanı)
Nihat Ergün (Yerel Yönetimler Bakanı)
Mehmet Sağlam (Milli Eğitim Bakanı)
Burhan Kuzu (Adalet Bakanı)

GİDECEKLER

Cemil Çiçek
Mehmet Ali Şahin
Mehmet Aydın
Hüseyin Çelik
Nimet Çubukçu
Hilmi Güler
Murat Başesgioğlu
Kemal Unakıtan
Mehmet Şimşek
Ertuğrul Günay

AKP'nin Genel Sekreterlik görevine ise Mehmet Ali Şahin'in getirileceği belirtiliyor.

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