Kabinede büyük değişim

Siyaset kulislerinde bir süreden beri devam eden kabine değişikliğine ilişkin iddialara bir yenisi eklendi. Ankara kulislerindeki son iddiaya göre, Başbakan Tayyip Erdoğan 10 bakanı değiştirecek.



Ankara'da yeni Bakanlar Kurulu ile ilgili bir liste elden ele dolaşıyor. Başabakan Erdoğan'a yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, kabinede devrim niteliğinde değişiklikler yapılıyor. Halen bakanlık kolduğunda oturanların yarısına yakınının yerine yeni isimler geliyor.



Bu değişikliklerin yanı sıra iki de yeni bakanlık kuruluyor. Sosyal Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı.



İşte Ankara kulislerinde dolaşan yeni kabine listesi:



YENİ BAKANLAR



Ömer Çelik (Spordan Sorumlu Devlet Bakanı)

Yaşar Eryılmaz (Sağlık Bakanı)

Taner Yıldız (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı)

İdris Naim Şahin (Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı)

Fatma Şahin (Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı)

Cüneyt Yüksel (Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı)

Reha Çamuroğlu (Kültür ve Turizm Bakanı)

Mustafa Elitaş veya Mustafa Açıkalın (Maliye Bakanı)

Nihat Ergün (Yerel Yönetimler Bakanı)

Mehmet Sağlam (Milli Eğitim Bakanı)

Burhan Kuzu (Adalet Bakanı)



GİDECEKLER



Cemil Çiçek

Mehmet Ali Şahin

Mehmet Aydın

Hüseyin Çelik

Nimet Çubukçu

Hilmi Güler

Murat Başesgioğlu

Kemal Unakıtan

Mehmet Şimşek

Ertuğrul Günay



AKP'nin Genel Sekreterlik görevine ise Mehmet Ali Şahin'in getirileceği belirtiliyor.



