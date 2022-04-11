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Kabine yarın Erdoğan başkanlığında toplanacak: Gündemde hangi konular var?

Erdoğan toplantı sonunda "Millete Sesleniş" konuşması yapacak

11 Nisan 2022 14:26

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabinede ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna Savaşı ve beraberinde yaşanan gelişmeler olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Türkiye’nin arabuluculuk girişimleri hem de sahadaki gelişmeler hakkında bakanlarla değerlendirmeler yapması bekleniyor. Öte yandan Karadeniz’deki mayın riski ile Rusya’ya uygulanan yaptırımlar sonrasında Akdeniz’de oluşturulması planlanan yeni enerji koridorunun da toplantıda ele alınması bekleniyor.

Emekli ikramiyesi artacak mı?

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise ekonomi. Enflasyonla mücadelenin yanı sıra "bin 100 lira" olan emekli ikramiyesinin artırılıp artırılmayacağı da gündeme gelecek.

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Erdoğan toplantı sonunda "Millete Sesleniş" konuşması yapacak. Ardından kabine üyelerine yemek verecek.

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