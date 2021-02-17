Kabine toplantısı başladı

Bu hafta çarşamba günü yapılacağı duyurulan Bakanlar Kurulu toplantısı Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Toplantının ana gündem maddesi, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin bölgesel olarak hafifletilip hafifletilmeyeceği.

Hafta başında ilk kez il bazında 7 günlük vaka sayıları açıklandı. 8-14 Şubat 2021 haftasının paylaşıldığı tabloda, illere göre haftalık vaka sayısı 100 bin kişide bir olarak duyuruldu.

Ardından Türkiye'nin salgınla mücadelede, bölgesel önlemleri hayata geçirmeye hazırlandığı ve konunun Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacağı açıklandı.

Buna bağlı olarak lokanta ve kafelerin belirli koşullarda açılabilmesi, sokağa çıkış kısıtlamalarının hafifletilmesi ve eğitimin nasıl devam edeceği yönünde yeni kararlar alınabileceği dile getiriliyor.

Toplantıda aynı zamanda, Kuzey Irak'ta yürütülen ve 12'si Türk 13 kişinin cenazelerine ulaşılan Gara operasyonları da ele alınacak.

"Kabine toplantısında alacağımız kararları açıklayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada kabine toplantısı sonrası önlemlerle ilgili alınan kararları açıklayacaklarını söylemişti:

"Salgın nedeniyle yapmak zorunda kaldığımız kısıtlamaların esnafımız, işverenimiz, çalışanlarımız üzerinde oluşturduğu yükü en aza indirebilmek için pek çok destek paketi açıkladık. Bugün de kabine toplantısında yapacağımız çalışmalarla millete seslenişte inşallah aldığımız kararları açıklayacağız."