-KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ MUHALİFLERİ TATMİN ETMEDİ KAHİRE (A.A)- 18.07.2011 - Mısır'da muhaliflerin, Tahrir Meydanı'ndaki gösterilerde yönetimdeki Yüksek Askeri Konseye yönelik tepkileri artıyor. Tahrir'e kamp kuran protestocuların hedefinde Yüksek Askeri Konsey Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi bulunuyor. 25 Ocak tarihinde Mısır genelinde başlayan halk ayaklanmasında muhalifler, uzun süre Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e, Arapça ''Git'' anlamında ''Erhal'' diye seslenmişlerdi. Bugüne kadar orduya yönelik sert bir tutum sergilemeyen muhalifler, artık Hüseyin Tantavi'ye de ''Erhal'' diye seslenmeye başladılar. Tahrir'e kurdukları çadırlarda kalan muhalifler, Mısır Başbakanı İsam Şeref'in kabinede değişikliklere gitmesinden tatmin olmadılar. Tantavi ile İsam Şeref'i istifaya çağıran göstericiler, sivil bir yönetim isteklerini yinelediler. Yüksek Askeri Konseyin Mübarek ve adamlarını koruduğunu iddia eden göstericiler, ''Tantavi artık orduyu siyasete alet etme, Tantavi sesini duymak istiyoruz, Tantavi, Mübarek'i korumayı bırak'' diye sloganlar attı. Göstericiler, İsam Şeref'e de tepki gösterdi. Kabinede revizyona gitmesine rağmen içişleri ve adalet bakanlarını değiştirmeyen Şeref'in istifasını isteyen göstericiler, Şeref'in giderek Mübarek'e benzediğini öne sürdü. Ülke genelinde halk devriminin amaçlarına uyacak değişiklikler olmadan Tahrir Meydanı'nı terk etmeyeceklerini belirten göstericiler, gerekirse ikinci devrimi gerçekleştirecek güce sahip olduklarını söylediler. Tahrir Meydanı'nda Mübarek'in idamını sembolize eden urganları sergileyen muhalifler, Mübarek ve adamlarının yargılanma sürecinin hızlanmasını istedi. Muhaliflerin ülkenin çeşitli yerlerinde başlattığı gösterilere karşın Mısır Başbakanı İsam Şeref, halk ayaklanması sırasında göstericilere karşı şiddet kullanan polislerin yargılanması sürecini hızlandırma sözü vermişti. Mısır Televizyonu tarafından bugün eski Enformasyon Bakanı Enes El Fiki'nin mahkeme görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Fiki'nin beyaz mahkum elbisesi içerisinde olduğu görüldü. Demir bir kafes içerisinde görülen Fiki, mahkeme başkanının kendisine yönelttiği kamu fonlarını israf ve vurgun suçlaması ile ilgili soruya, ''Hayır efendim bunlar gerçek değil'' diye cevap verdi.