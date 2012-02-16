Kabin memurları 'cinsel obje' olmaktan dertli

T24 - Uçak Teknisyenleri Derneği (UTED) Onursal Başkanı Sefa İnan, Türkiye'deki bazı havayolu şirketi patronlarının kabin memurlarını cinsel obje olarak gördüğünü ve belli kalıplara sokma uğraşına giriştiğini söyledi.

Özgür Öztürk'ün Radikal gazetesinde yer alan habere göre; (UTED) Onursal Başkanı Sefa İnan, "Özellikle bayan kabin memurlarını bu şekilde deşifre etmek, cinsel obje olarak kullanmak son derece çirkin" dedi. Havayolları Kabin Memurları Derneği (TASSA) Antalya Şubesi’nin 3’üncü olağan genel kurul toplantısı, Kayı Plaza’da gerçekleştirildi. TASSA Genel Başkanı İzzet Nevi’nin de katıldığı genel kurulda, divan başkanlığını UTED Onursal Başkanı Sefa İnan yaptı. Mevcut başkan Talat Özçelik’in aday olmadığı seçimlere SKY Havayolları Kabin Hizmetleri Müdürü Nilgün Uyan, tek liste ile katıldı. Tek liste olduğu için sandıklı oy kullanma işlemi yapılmazken, Nilgün Uyan ve ekibi genel kurula katılanlar tarafından oybirliğiyle göreve getirildi.

Genel kurulda konuşan mevcut başkan Talat Özçelik, Türkiye’de havacılığın son 5 yılda büyük ilerleme kaydetmesine rağmen Türk insanının kabin memurlarının yaptığı işin niteliğini henüz kavrayamadığını ifade etti. Bunu sağlamak ve ön yargıları kırmak için derneğin faaliyete geçtiği 2005 yılından beri mücadele ettiklerini dile getiren Özçelik, "Sorunlarımızın çözümü için mutlaka bir arada olmalıyız" dedi.

Patron kalıba sokmaya çalışıyor

Genel kurulun divan başkanlığı görevini üstlenen UTED Onursal Başkanı Sefa İnan ise, Türkiye’deki bazı havayolu şirketi patronlarının kabin memurlarını cinsel obje olarak gördüğünü ve belli kalıplara sokma uğraşına giriştiğini söyledi. Bu durumun hoş karşılanmasının mümkün olmadığına dikkati çeken İnan, "Özellikle bayan kabin memurlarını bu şekilde deşifre etmek, cinsel obje olarak kullanmak son derece çirkin. Bu meslek saygın bir meslektir. Bir gün gerçekten pilotsuz uçaklar olacak ama kabin memurları her zaman var olacak. Kabin memurlarının görevi sadece içecek getirmek değildir. Sıhhi müdahale ve güvenlik konusunda da yeterliliklerini ön plana çıkaracak etkinlikler yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

TASSA Genel Başkanı İzzet Nevi de konuşmasında, mart ayında yapılacak genel kurulda aday olmayacağını ve yeni yönetimlere her türlü desteği vereceklerini belirtti.

TASSA Antalya Şubesi’nin genel kurulu sonucuda Nilgün Uyan, Ayşen Walshaw, Mine Ünver, Sibel Kültürer, Talat Özçelik, Bülent Varol ve Elif Güngör yönetim kurulu asil üyeliğine, Mehmet Erdem, Murat Demirkıran ve Aydan Mutlu da denetleme kurulu asil üyeliklerine seçildi.