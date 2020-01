"Kabin içindeki elektronik cihaz yasağının nedeni El Kaide militanı İbrahim El Asiri" iddiası

İngiltere basını elektronik cihaz yasağının ileri teknolojik bomba yapımı konusunda uzman görülen El Kaide’nin Yemen’deki kolunun yarattığı tehditler nedeniyle alındığını öne sürdü.

Vatan gazetesinin The Times gazetesinden referans verdiği haberine göre, "İstihbaratın, ocak ayında ABD komandoları tarafından gerçekleştirilen, El Kaide yapılanmasını hedef alan baskından geldiğine inanılıyor. O dönemdeki haberlerde Suudi doğumlu elektronik mühendisi İbrahim El-Asiri’nin uçaklara sokulabilen, elektronik cihazlar içerisine gizlenmiş bomba yapmaya çalıştığı belirtilmişti" ifadesi kullanıldı.

İngiliz basını, ABD ve İngiltere’nin Türkiye’nin dahil olduğu sekiz ülkedeki 10 havalimanından ABD’ye sefer yapacak uçaklara binen yolcuların, kabinde elektronik cihaz bulundurulması yasağına gerekçe olarak terör örgütlerinin saldırı tehdidini gösterdi.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre ülkenin önde gelen gazetelerinden Financial Times, The Times ve Daily Telegraph, yasağı manşetlerine taşıdı. Manşetinde, “ABD ve İngiltere, terörle mücadele çabasında Ortadoğu uçuşlarında laptopları yasakladı” başlığını kullanan Financial Times, Batılı istihbarat yetkililerin, yasağın, ileri teknolojik bomba yapımı konusunda uzman görülen El Kaide’nin Yemen’deki kolunun yarattığı tehditler nedeniyle alındığını söylediğini yazdı. The Times gazetesi de “Yeni bomba korkusu laptoplara uçuş yasağı getirdi” başlığıyla hem DEAŞ hem de El Kaide gibi terör örgütlerinin, hava taşımacılığına yönelik saldırı niyetine vurgu yaptı. Daily Telegraph, haberinde, terör örgütlerinin oluşturduğu saldırı tehditinin bu kararın alınmasına sebep olduğu belirtildi.

Patlayıcı yüklü diz üstü eylemi

Gazete, istihbarat kuruluşlarının hem Yemen’deki El Kaide hem de Somali’deki Eş Şebab örgütlerine odaklandığını ve bu örgütlerin terör saldırısı hazırlığında olduğuna dair bilgi edindiğini aktardı. Haberde, “İstihbaratın, ocak ayında ABD komandoları tarafından gerçekleştirilen, El Kaide yapılanmasını hedef alan baskından geldiğine inanılıyor. ABD Başkanı Trump o dönemde baskında önemli bilgilere erişildiğini söylemiş, haberlerde, Suudi doğumlu elektronik mühendisi İbrahim El-Asiri’nin uçaklara sokulabilen, elektronik cihazlar içerisine gizlenmiş bomba yapmaya çalıştığı belirtilmişti” ifadesi kullanıldı. Geçen yıl Somali’nin Mogadişu kentinden kalkan bir uçakta Eş Şebab örgütünün patlayıcı yüklü bir dizüstü bilgisayarı kullanarak uçakta delik açtığı hatırlatıldı.

"Uçakta yarık açılmıştı"

El Kaide’nin Somali kolu, Mogadişu-Cibuti seferi yapan Diallo Havayolları’na ait uçağa 2 Şubat 2016’da laptop içinde gizlenmiş bomba sokmuştu. Ancak patlayıcı etkisi güçlü olmadığı için uçakta açılan yarık sadece teröristi öldürdü. Uçak acil iniş yaptı.