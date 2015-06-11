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Yaşam

Kabin bagajlarının boyutları küçülecek

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, uçak içinde taşınan kabin bagajları için yeni standartlar belirledi

11 Haziran 2015 22:08

Miami'de salı günü bir toplantı yapan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), uçaklarda yolcuların baş üstü dolaplara koyduğu kabin bagajlarının küçültülmesini talep etti. 

Kabin içinde taşınacak bagajların boyutlarının, 55 cm boyunda, 34 cm eninde ve 19 cm derinliğinde olması öneriliyor. Bu rakamlarla, pek çok havayolu şirketinin kullandığı rakamlar arasında ise çok küçük farklar bulunuyor.

BU küçük rakamların söz konusu edilmesine ilişkin olarak ise, IATA bir videoyla açıklama yaparak, bagaj boyutları nedeniyle havayolu şirketlerinin zamanında yolcu alımı yapamadığını ve uçak seyahatlerinde devamlılaşan kısa süreli rötarlara neden olduğunu belirtti.

 

Yeni bir logo tasarlanacak

 

IATA'ya göre, bagajlar küçüldüğünde her yolcunun baş üstü dolaplardan yararlanma yetisi artacak. Kurum yeni standartlar için bir logo tasarlamaya ve havayolu personeline yardımcı olmayı da planlıyor.

Ünlü ve yüksek fiyatlı valiz-çanta şirketlerinin ise, yeni standartlara uyumlu çalışmak için IATA ile birlikte çalıştığı ve bu yılın sonuna dek standart bavulların piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

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