Kabil'in merkezinde Taliban saldırısı

T24 - Taliban, bu sabah Afganistan'ın başkenti Kabil'de bazı kabine üyelerinin yemin töreni sırasında saldırı düzenledi.





Taliban militanlarının başkentin merkezine sızabilmeleri kaygı yarattı



Eyleme 20 kadar savaşçısının katıldığını açıklayan Taliban, baskında hükümet binalarıyla lüks Serena Oteli'nin hedef alındığını duyurdu.



Eş güdümlü saldırılarda, bir dizi patlama ardından silahlı çatışmalara girildi.



Çatışma sonucu ölenler ve yaralananlar olduğu bildiriliyor.



Cumhurbaşkanı Hamid Karzai Kabil'de durumun kontrol altında olduğunu açıkladı.



Kabil'deki BBC muhabiri Mark Dummett de, çatışmanın bitmiş göründüğünü ancak verilen sayılar arasındaki farklar nedeniyle bazı militanların hala kent merkezinde bulunmasından endişe edildiğini söylüyor.



İçişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü BBC'ye dört intihar eylemcisinin otel ve cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarında bir alışveriş merkezine saldırdığını, üç saldırganın 400 metre ötede bir sinemayı hedef aldığını söyledi.



Ferişgah-i Afgan alışveriş merkezi, saldırılar ardından yandı.



Afganistan'ın başkenti Kabil, son aylarda sık sık saldırılara hedef oluyor.



Ekim ayında Birleşmiş Milletler'in bir konuk evine düzenlenen baskında, beş BM personeli öldürülmüştü.



Geçen ay yine Serena Oteli yakınında düzenlenen intihar saldırısında altı kişi yaşamını yitirmişti. Bugünkü saldırılar ise başkentte düzenlenen en büyük çaplı eylem.



Taliban mensuplarının ülkenin en sıkı korunan alanlarında böyle bir saldırıyı gerçekleştirmesi güvenliğin ne derece etkin olduğu konusunda şüphe yaratıyor.





Yemin töreninde saldırı



Bu sabahki saldırı başladığı sırada, Karzai'nin yeni kabinesinde yer alan bazı bakanlar, yemin ediyordu.



Afganistan Parlamentosu üyelerinden Davud Sultanzoy BBC'ye yaptığı açıklamada, saldırının yerel saatle sabah 10.00'da başlamasının tesadüfi olmadığını, saldırı düzenlenen yerden 100 metre uzakta kabine üyelerinin yemin ettiklerini belirtti.



Meclisin Karzai'nin bakan adaylarından bazılarına iki kez güvenoyu vermemesi yüzünden, kabinede bazı makamlara hala atama yapılabilmiş değil.



Hamid Karzai, Ağustos ayında, hile suçlamaları ile gölgelenen bir seçim ardından yeniden cumhurbaşkanı seçilmişti.



Seçim sonrası Amerika Birleşik Devletleri ve NATO, Afganistan stratejisini gözden geçirmişler ve bu ülkeye takviye asker gönderme kararı almışlardı.



Ancak İngiltere'nin başkenti Londra'da ay sonunda yapılacak Afganistan Konferansı öncesi, ülkedeki siyasi belirsizlik hala tam olarak giderilemedi.



Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri, Kabil'de bu sabah düzenlenen saldırıyı kınadı.



ABD'nin Afganistan ve Pakistan Özel Temsilcisi Richard Holbrooke, Taliban'ın bu tip eylemlerinin sürpriz olmadığını belirterek Taliban mensuplarını, "gözü dönmüş" ve "gaddar" diye niteledi.



Kabil'deki ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada da, Taliban'ın Afganları hiçe saymasının, "üzücü" olduğu vurgulandı.







