'Kabileler bile etkilenir'

Funds World Turkey 2008 konferansında bir konuşma yapan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, yurt dışından gelen fon yöneticilerinin Türkiye'de hoşça vakit geçirmelerini dileyerek başladı. Fon yöneticilerinin, finans sektörü mensuplarının, bugünlerde dünyanın neresine giderse gitsin çok hoş vakit geçirmediklerini ifade eden Unakıtan, batan bankalar, sigorta şirketleri ve satın alınan şirketleri hatırlattı.



Unakıtan, "Türkiye'de hoşça vakit geçirebilirsiniz. Türkiye'de batan banka, sigorta şirketi yok. Likidite durumu da fena değil, iyi. Toksit kağıt yok. Subprime riskler yok. Türkiye'de rahat edin. Dünyada sıkıntı duydukça Türkiye'ye gelin. Boğazda şöyle bir yemek yiyin, efkar dağıtın" diye konuştu.



Dünyada 1929'dan sonraki en büyük krizin yaşandığını, eskisi gibi istikrar ve likidite bolluğunun da olmadığını hatırlatan Unakıtan, önde gelen yatırım bankalarının ve özel şirketlerin tasfiye edilmeye başladığını söyledi.



Krizin son günlerde Avrupa ve Asya ülkelerine de yansıdığını ifade eden Unakıtan, krizden Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin de etkilendiğini kaydetti.



Kemal Unakıtan, "Dünyada bu krizden etkilenmeyen yok. Afrika'daki kabileler bile bundan etkilenir. Onların da kendilerine göre etkilenmeleri olur. Herkes nasibini alır" dedi.



Krizin maliyeti 5 trilyon doları aştı



Finansal krizin maliyetinin her gün değiştiğini, bunun 5 trilyon doları aştığını belirten Unakıtan, "Burada kalacak mı? Kimse kesin bir şey söyleyemiyor. Artma eğilimi biraz daha fazla" dedi.



Global krizin, güven krizine dönüştüğü için yavaş yavaş reel sektörü de etkilemeye başladığına işaret eden Unakıtan, dünya ekonomisinin büyüme rakamlarının da düştüğüne dikkati çekti.



2008 için 3,9 olarak tahmin edilen büyüme rakamının, 2009'da 3 olacağının beklendiğini belirten Unakıtan, bu rakamın 2006 yılında 5,1 olduğunu hatırlattı. Bunun da bir ekonomik yavaşlama getirdiğini, krizin daha şiddetli olduğu ekonomilerde resesyon denilen durgunlukların, ufak oranda küçülmelerin de söz konusu olduğunu anlatan Unakıtan, merkez bankalarının ve maliye bakanlarının bir araya gelerek arka arkaya tedbirler aldıklarını anımsattı.



Hazinelerin "bankaları batırmayacağız" dediğini ve kuvvetli paketler hazırladıklarını anlatan Unakıtan, şöyle devam etti:



"Dünya birlikte hareket etmeye başladı. Bu, dünya ekonomisi için iyi bir şey. Alınan tedbirler tesirli olmaya başladı. Bu şekilde devam ettiği takdirde beklediğimizden kısa sürede iyileşmeye gidecek görünüyor ama dünya ekonomileri tedbirleri almaya devam etmesi gerekir. Bu bir şart olarak duruyor. Dünya ekonomisini yönetenlerin politikalarını gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu duruma nereden geldik? Bu, muhakkak suretle yapılacak. Göreceksiniz alınacak tedbirlerle çok daha değişik olacak. Değişime ayak uydurabilen ülkeler ayakta kalacak."



Kemal Unakıtan, konuşmasında reyting kuruluşlarına da değinerek, "Reyting kuruluşları herkese bir not veriyor. Onlara kim not versin? Bunların da gözden geçirilmesi gerekiyor" dedi.