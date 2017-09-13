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Kabil'deki stadyumda maç esnasında patlama

Patlama Kriket stadyumu'nda meydana geldi

Fotoğraf: Arşiv

13 Eylül 2017 18:03

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir stadyumda maç sırasında patlama meydana geldiği bildirildi. İlk belirlemelere göre 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği aktarıldı. 

Afganistan’ın başkenti Kabil’deki kriket stadyumu'nda turnuva kapsamında düzenlenen maç oynandığı sırada patlama meydana geldiği aktarıldı. Afgan Tolo News'un haberine göre Afganistan Kriket Kurulu patlamayı doğrularken, tüm oyuncuların güvende olduğunu belirtildi.

​Olayın yerel saatle 15.45 sularında gerçekleştiği, patlamanın ardından maçın hemen durdurulduğu açıklandı. Patlamada, stadyuma doğru giden kontrol noktasında en az 2 güvenlik gücünün hayatını kaybettiği bildirildi.

 

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