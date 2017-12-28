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Dünya

Kabil'deki saldırıyı IŞİD üstlendi

Saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetti

28 Aralık 2017 17:04

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir kültür merkezi yakınlarında patlama sesleri yükselmesi sonrası en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı açıklandı. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

AFP ajansına konuşan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi "Hedef, Tabayan kültür merkeziydi. Sovyet işgalinin 38. yıldönümü nedeniyle tören düzenleniyordu" dedi. En az 40 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Rahimi ilk büyük patlamanın ardından 2 küçük patlama daha meydana geldiğini ama ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.

​Bir diğer sözcü Necib Daniş de henüz kaç kişi oldukları bilinmeyen saldırganların ana patlamanın ardından binaya girdiğini ve binanın girişinde patlayıcı maddeleri infilak ettirdiklerini anlattı.

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AfganistanKabilpatlamaIŞİD

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