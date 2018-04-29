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BBC Türkçe

Kabil'de patlayıcı yüklü ambulansla saldırı: En az 40 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, kent merkezinde patlayıcı yüklü bir ambulasla yapılan saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 140 kişi yaralandı. Saldırıyı Taliban üstlendi.

29 Nisan 2018 20:30

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, kent merkezinde meydana gelen bombalı saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 140 kişi de yaralandı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, BBC'ye yaptığı açıklamada, saldırının patlayıcı yüklü bir ambulansla yapıldığını belirtti. Saldırı yerel saatle 12:15'te yapıldı.

Sözcü ambulansın, trafiğe kapalı olan kalabalık bir bölgede bulunan polis noktasında durdurulduğunu ve patlamanın burada gerçekleştiğini söyledi.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

Eski İçişleri Bakanlığı ve bazı büyükelçilikler, saldırının yaşandığı yerin yakınında bulunuyor. Ölü sayısının artabileceği tahmin ediliyor.

20'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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