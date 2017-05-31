Kabil'de diplomatik bölgede bombalı araç saldırısı; en az 80 kişi öldü; 350 kişi yaralandı!

Afganistan'da terör dehşeti! Kabil'de konsoloslukların olduğu bölgede bombalı araçla saldırı gerçekleşti. Saldırıda en az 80 kişi hayatını kaybetti, 350 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Almanya Büyükelçiliği’nin hemen yanında bombalı araçla bir saldırı düzenlendi. Sağlık Bakanlığı saldırıda en az 80 kişinin hayatını kaybettiğini, 350 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Başkentin her yerinden hissedilen patlamada, Vezir Ekber Han'daki binaların çoğu ağır hasar gördü, yaklaşık 30 araç yandı. Saldırının bir su tankerine yerleştirilen bombayla düzenlendiği kaydedildi. Polis, patlama yerini güvenlik çemberine alırken, bölgeye giden yollar trafiğe kapatıldı.

Bölgede Alman Büyükelçiliği ve istihbarat servisi binaları yer alıyor. Saldırı bölgesine yakın yerde bulunan Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinde ise can ve mal kaybı olmadığı, binanın cam ve duvarlarında küçük çaplı hasar oluştuğu öğrenildi.

Reuters’a konuşan Kabil Emniyet Sözcüsü Basir Mücahit, “Alman Elçiliği’nin yanında bir bombalı araçtı, fakat yakınlarda başkaca önemli birkaç yerleşke de var. Hedefin neresi olduğunu söylemek zor” dedi.

Taliban iddiaları reddetti...

Terör örgütü Taliban, saldırıyı düzenlediği iddialarını reddetti. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, örgüte ait militanların saldırıya karışmadığını savundu, sivillerin hedef alınmasını kınadı.

Bölgede Alman Büyükelçiliği ve istihbarat servisi binaları yer alıyor. Saldırı bölgesine yakın yerde bulunan Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinde ise can ve mal kaybı olmadığı, binanın cam ve duvarlarında küçük çaplı hasar oluştuğu öğrenildi.

Alman büyükelçiliği çalışanları yaralandı

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, saldırıda Alman Büyükelçiliği çalışanlarının da yaralandığını söyledi. Fransa'nın AB Bakanı Marielle de Sarnez de, Alman büyükelçilik binasının yanı sıra Fransız elçilik binasının da hasar gördüğünü söyledi.

Reuters’a konuşan Kabil Emniyet Sözcüsü Basir Mücahit, “Alman Elçiliği’nin yanında bir bombalı araçtı, fakat yakınlarda başkaca önemli birkaç yerleşke de var. Hedefin neresi olduğunu söylemek zor” dedi.

Taliban'ın katliamları

Taliban, son günlerde ülkede saldırılarını artırdı. Ramazan ayının ilk günü bomba yüklü bir aracı kullanan intihar saldırganı, ülkenin doğusunda yer alan Host şehrindeki bir futbol sahasının yanına araçla yanaştı. Aracın infilak etmesiyle en az 14 kişi öldü.

Geçen hafta Kandahar eyaletindeki bir ordu kampına da saldırı düzenlenmişti. Şahveli Kot ilçesindeki kampı hedef alan militanlar, 15 askeri öldürmüştü. İlçedeki bir diğer kamp da üç gün önce baskına uğramış ve 10 asker yaşamını yitirmişti.

Afganistan'da halen fazlasıyla etkin olan Taliban örgütü, polis içindeki militanlarını kullanarak da katliam yaptı. Mayıs ayı içinde iki polis karakolda meslektaşlarını vurup silahlarını alarak kaçtı.