Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na canlı yayında roketli saldırı

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, canlı yayında Kurban Bayramı mesajı verirken patlama sesleri duyuldu. Taliban, bayram için yapılan bütün ateşkes çağrısına rağmen, bu sabah başkanlık binasına roket fırlattı.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na fırlatılan roketler ile Gani'nin konuşması yardı kesildi. Gani, "Roket saldırılarıyla Afgan halkını baskı altına alacaklarını düşünüyorlarsa yanılıyorlar" şeklinde açıklamada bulundu.

Dün 170 kişiyi kaçıran ve 20’sini esir alan Taliban, Başkent Kabil’deki devlet başkanlığı binasına roketli saldırı düzenledi.

Polis yetkilileri, füzelerin Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı, NATO yerleşkesi ile ABD Büyükelçiliği yakınlarına düştüğünü, kimsenin yaralanmadığını duyurdu.

Taliban militanlarının saklandığını düşündükleri eve Afgan güvenlik güçleri tarafından helikopterler yardımıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Polis saldırganlardan 2'sini öldürürken, 1 saldırgan ise hala polisle çatışıyor. Çatışma devam ediyor.