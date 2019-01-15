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Dünya

Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı

Sadırıda 4 kişi öldü, 90 kişi yaralandı

Fotoğraf: Arşiv

15 Ocak 2019 00:07

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, yabancıların kaldığı kampın yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 90 kişi yaralandı. Yaralananların 23'ünün çocuk olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş, Kabil'in 9. Bölgesi'ndeki yabancılara ait Green Village adındaki bir kampın yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırının şiddetiyle bölgedeki ev ve iş yerlerinin camlarının kırıldığını ifade eden Daniş, bölgeye polis ve ambulansların gönderildiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar ise saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 90 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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