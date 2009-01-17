Kabil'de Alman Elçiliği'ne kanlı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Alman büyükelçiliği önünde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısı can kaybına yol açtı



Bir ABD üssünün de bulunduğu sokakta düzenlenen ve büyükelçilikte yangına neden olduğu bildirilen saldırıda ölen ve yaralananların sayısı konusunda çelişkili haberler geliyor.



Reuters ajansı, görgü tanıklarına dayanarak, saldırıda 3 Afgan sivilin öldüğünü, AP ajansı biri Afgan çocuk, 2'si Amerikan askeri 4 kişinin öldüğünü, 23 Afgan ve 12 Amerikan askerinin yaralandığını duyurdu.



Afganistan'daki ABD ordusu adına yapılan açıklamada, Alman büyükelçiliğiyle Amerikan üssünün bulunduğu sıkı koruma altındaki sokakta düzenlenen saldırıda 2 Amerikan askerinin öldüğü, 12'sinin yaralandığı bildirildi.



AP ajansı, Afgan yetkililere dayanarak, saldırıda 2 Afgan'ın öldüğünü, 23'ünün yaralandığını kaydetti.



Taliban üstlendi



Bu arada, Taliban örgütü adına yapılan açıklamada, saldırının sorumluluğu üstlenilerek, intihar bombacısının Alman askeri personeli taşıyan iki aracı hedef aldığı ifade edildi.



Kabil'de Alman büyükelçiğinin bulunduğu çift şeritli yolun karşı tarafında bulunan ABD üssünün, Afgan polisi ve askerini eğiten askerlerin karargahı olduğu belirtiliyor.



Almanya'nın Afganistan'da, ağırlıklı olarak ülkenin kuzeyinde üslenen 3 bin 200 askeri bulunuyor.



