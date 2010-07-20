-KABİL KONFERANSI'NA "TAM DESTEK" BİLDİRİSİ ANKARA (A.A) - 20.07.2010 - Türkiye, Afganistan ve Pakistan Ortak Çalışma Grubu, ortak bir bildiri yayımlayarak, Kabil Konferansı'nın belirlediği hedeflere "tam destek ve onay" verdi. Afganistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Eklil Hakimi, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Engin Soysal ve Pakistan Dışişleri Bakanlığı Özel Temsilcisi Büyükelçi Harun Şevket'in katılımıyla yapılan Üçlü Ortak Çalışma Grubu toplantısının ardından bir bildiri yayımlandı. Üç ülke yetkilileri arasında yapılan toplantıda, Kabil Konferansı'nın muhtemel sonuçları üzerine görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. Tarafların Afganlaştırma sürecine verdikleri desteğin ortaya konulduğu bildiride, bu üçlü sürecin (Türkiye-Afganistan-Pakistan Ortak Çalışma Grubu) "Afgan halkının emniyet ve güvenliğinin temin edilmesi ile Afganistan'da insan kapasitesi gelişiminin, kurumsal oluşumun, yeniden imar ve kalkınmanın, iyi yönetişimin ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasına yönelik olmasının önemi" vurgulandı. Kabil Konferansı'nın belirlediği hedeflere "tam destek ve onay" mesajı verilen bildiride, "Asya'nın Kalbinde Dostluk ve İşbirliği için İstanbul Bildirisi'nin" Kabil Konferansı Bildirisi'ni güçlendiren bir vizyon ortaya koyduğu belirtildi. Üç ülke üst düzey yetkililerinin, bu yıl sonunda İstanbul'da düzenlenecek Bölgesel Ekonomik İşbirliği Konferansı (RECCA) ve Düşünce Platformu toplantısı hakkında fikir teatisinde bulundukları kaydedilen bildiride, Karayolu, Demiryolu Taşımacılığı ile Sivil Havacılık Çalışma Grubu toplantısında alınan kararların bir kez daha gözden geçirildiği ve müteakip çalışma grubu toplantısının İslamabad'da yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi. Üç üst düzey yetkilinin, Kabil Konferansı'nın sonuçlarını izlemek ve gelecek yılın başında gerçekleştirilecek Beşinci Üçlü Zirve'ye hazırlanmak amacıyla bu yıl içinde İstanbul'da Ortak Çalışma Grubu toplantısının yapılması hususunda mutabık kaldıkları kaydedildi.