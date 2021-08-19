Kabil Havalimanı'nda toplamda 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

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NATO ve Taliban yetkilileri, Afganistan'ın başkenti Kabil'in düşmesinden bu yana havalimanında ve çevresinde 12 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Taliban'ın pazar günü başkenti ele geçirmesinin ardından büyük kalabalıklar ülkeyi terk etme umuduyla Kabil Havalimanı'na gitmeye başlamıştı.

Taliban yetkilisi, ölenlerin ya vurulduğunu ya da izdihamda hayatını kaybettiğini belirtti. Reuters'ın aktardığına göre ismi paylaşılmayan Taliban yetkilisi, seyahat etmek için gerekli belgesi olmayanların evlerine dönmesi gerektiğini söyledi.