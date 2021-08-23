Kabil Havalimanı'nda çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

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Almanya silahlı kuvvetleri, insanların Afganistan'dan tahliye edilmek için akın ettiği Kabil Havalimanı'nda kimliği henüz tespit edilemeyen bir silahlı saldırganla Batılı güvenlik güçleri ve Afgan güvenlik görevlilerinin çatıştığını açıkladı.

ABD ve Almanya ordusunun da dahil olduğu belirtilen çatışmada 1 Afgan güvenlik görevlisinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Almanya'nın açıklamasında ölen görevlinin eski Kabil yönetimine mi bağlı olduğu yoksa Taliban'ın görevlendirdiği nöbetçilerden mi olduğu açıklanmadı.

Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden bu yana Kabil Havalimanı'nda sık sık kaotik anlar ve izdiham yaşanıyor