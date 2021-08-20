"Kabil'den kalkan tahliye uçağında 640 değil, 823 kişi vardı"

ABD Hava Kuvvetleri'nin Hava Hareket Komutanlığı, Taliban'ın Kabil'e girdiği geçen pazar günü Kabil Havalimanı'ndan kalkarak Katar'a giden ABD askeri uçağında ilk duyurudaki gibi 640 değil, 823 Afgan vatandaşı olduğunu; ilk sayıya 183 çocuğun eklenmediğini duyurdu.

Amerikalı yetkililer, Kabil Havalimanı'nda 5 bin 800 asker olduğunu, bu sayının birkaç gün içinde 6 bine çıkmasının planlandığını söyledi. Askerler, tahliyelere yardımcı oluyor.

İngiltere de Pazar gününden bu yana 2 bin 400 kişiyi tahliye etti, bunların 599'u İngiliz vatandaşıydı.

Karmaşadan dolayı tahliye edilenler takip edilemiyor

Havalimanından birçok Avrupa ülkesi ve ABD vatandaşı ile birlikte 20 yıldır NATO veya yabancı diplomatik misyonlara çalışan ve Taliban tehdidinden dolayı vize verilen Afgan vatandaşları da tahliye ediliyor. Ancak İngiltere de dahil olmak üzere Batı ülkelerinden yetkililer, ülkede tam olarak kaç vatandaşları kaldığı konusunda net rakamlar veremiyor.

Havalimanındaki karmaşadan dolayı bazı ülkeler de vatandaşlarının ve vize verdiği Afganların hangi uçağa bindiğini takip edemediğini belirtiyor.

Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, "Havalimanındaki kaostan dolayı biz şu an vatandaşlarımızın hangi uçakta olduğuna dair net bir bilgiye sahip değiliz. NATO müttefikleri, diğer Avrupa ülkeleri de vatandaşlarının ya da Afgan personelin hangi uçakta olduğunu da hiçbir ülke bilmiyor.” açıklaması yaptı.