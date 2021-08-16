Kabil'de yaşayan bir kadın yazdı: Hayatım boyunca başardığım her şeyi yakmak zorundayım

The Guardian gazetesi, Afganistan’da Taliban’ın başkent Kabil’i ele geçirmesiyle, burada yaşayan bir kadının hislerini kaleme aldığı yazıyı paylaştı. Bir daha üniversiteye dönemeyeceğini söyleyen kadın “Hayatımın 24 yılında başardığım her şeyi yakmam gerekiyor” dedi.

The Guardian’da yer alan, Kabil’de yaşayan ismini vermeyen Afgan bir kadının yazdığı yazı, Taliban’ın başkente ulaşmasıyla bir kadın olarak hayatında yaşayacağı değişimlere karşı hislerini aktardı.

Taliban'ın Kabil'e ulaştığı haberini üniversitenin yurdunda alan kadın, koşarak kaçanları gördüğünde polisin, Taliban burka takmayan kadınları cezalandıracağını söylediği için kaçtıklarını anladı. Kadın, kamu sektöründe çalışan kız kardeşinin de bilgisayarını kapatarak gözyaşları içinde işten ayrıldığını, “Son günüm olduğunu biliyorum” dediğini aktardı.

Afganistan’ın en iyi üniversitelerden Kabil Üniversitesi ve Amerikan Üniversitesi’nden eğitim gören kadın “Bugün olduğum kişi olmak için çok çalıştım ve bu sabah eve vardığımızda kardeşimle yaptığımız tek şey kimliklerimizi, diploma ve sertifikalarımızı yok etmek oldu.” dedi.

Kadın, The Guardian için kaleme aldığı satırlarda “Bir kadın olarak erkeklerin başlattığı bu siyasi savaşın mağduru olduğumu düşünüyorum. Artık yüksek sesle gülemeyeceğimi, en sevdiğim şarkıları dinleyemeyeceğimi, arkadaşlarımla bir araya gelemeyeceğimi, bir işe giremeyeceğimi düşünüyorum” yazdı.

Afgan kadınların ellerindeki özgürlük için çok fedakarlıkta bulunduğunu söyleyen kadın, “Şimdi 24 yıl boyunca sahip olduğum her şeyi yakmam gerekiyor” dedi.

Kadın, mektubunda şu ifadelere yer verdi: “Bütün temel haklarımızın elimizden alınıp yeniden 20 yıl geriye gideceğimizi beklemiyordum”

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