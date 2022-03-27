Kabil'de kadınlar, kız çocuklarının okula dönmesi için toplandı; “Konu özgürlük mücadelesi olduğunda ölmeye hazırım"

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Afganistan’da çoğunluğu kadınlardan oluşan bir grup, kız çocuklarının eğitimine izin verilmemesine karşı Taliban yönetiminin Eğitim Bakanlığı önünde protesto düzenledi.

BBC’de yer alan habere göre, Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban, geçen hafta daha önce verdiği karardan dönerek kız çocuklarının lise eğitimine izin verilmeyeceğini açıkladı. Okula dönmeye hazırlanan çok sayıda kız çocuğu hayal kırıklığıyla eve döndü.

Taliban’ın kız çocuklarının eğitim hakkını elinden almasına tepki olarak bir grup Eğitim Bakanlığı önünde protesto düzenledi. Eylemde “Eğitim hakkımız, kız çocukları için okul kapılarını açın” sloganları atıldı.

BBC’ye konuşan bir kadın öğretmen, “Konu özgürlük ve okula gitmek isteyen kızlar için mücadele olduğunda ölmeye hazırım. Bugün burada kızlarımızın eğitim hakkı için toplandık. ” dedi.

Taliban’ın ağustos ayında Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından kız çocukları ve erkek okullar için ilkokul eğitimi başlasa da kız çocukları için eğitimin devamına izin verilmiyor.

Taliban Eğitim Bakanlığı önce geçen hafta kızların liseye dönebileceğini açıklasa da bu karar daha sonra “kapsamlı” ve “İslam’a uygun” bir müfredat hazırlanana kadar geri çekildi.