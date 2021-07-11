Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hava Kuvvetleri'nde çalışan bir pilot uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Afgan Hava Kuvvetlerinde çalışan bir pilotun Kabil'in 8. Polis Bölgesi'nde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.
Saldırı sonucu söz konusu pilotun yaşamını yitirdiğini ifade eden Faramarz, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.
Kabil'de dün de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti. (AA)